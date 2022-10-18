曼徹斯特領館圍毆事件：英方證實召見中國臨時代辦 強調"嚴正關切"

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英國外交部周二晚間證實，已就旅英港人在中國駐曼徹斯特領事館內被毆打一事召見了中國駐英臨時代辦楊曉光，要求中方尊重英國法律。英方強調對發生在總領事館的事件"嚴正關切"。

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中央社報道，在中共20大16日登場當天，數名旅英港人在中國駐曼徹斯特總領事館外和平抗議，竟遭暴力相向。英國外交部指出，遵照英國外交大臣克萊弗利（James Cleverly）的指示，英國外交發展部中國和東北亞司司長卓丹廉與被召見的楊曉光會晤。卓丹廉再次向中方強調英國致力維護民眾和平抗議的權利，所有駐英外交人員與領事館職員都被期待尊重英國法規。

英國主管亞洲事務、9月22日上任的外交副大臣高史密斯（Zac Goldsmith）透過新聞稿發布聲明，英方周二已清楚向中方表達立場，中方必須尊重民眾在英國境內和平抗議示威的權利。高史密斯重申，英方對發生在總領事館的事件"嚴正關切"。

消息稱，中國駐英大使鄭澤光目前不在英國，因此英國外交部召見的是楊曉光。楊曉光是中國駐英位階第二高的外交官。卓丹廉曾任英國駐中國大使館政務參贊。

根據當天現場影像紀錄，當旅英港人在領事館外和平抗議，數名人士突然自領事館走出、破壞抗議道具。雙方爆發衝突後，一度有抗議民眾被拖入領事館區毆打，幸獲趕赴現場的警員救出。其中，中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原不僅在現場目睹事發經過，更參與暴力衝突過程。

大曼徹斯特地區警方已展開調查。按慣例，使館、領事館區域需經館方許可才能進入，且外交人員具"外交豁免權"，但發生在使館、領事館區域的刑事案件仍受英國法律規範。

消息稱，中國政府在其他國家展現"暴力威權作風"，自16日事發以來持續引起英國國會及民間關注。

9月6日上任的英國首相特拉斯近年以"對中強硬"著稱，但首相發言人周一僅表示，相關報導"顯然令人深感憂心"；事件已進入司法調查程序，此時多作評論並不恰當。英國外交部周一也持相同立場。部分議員質疑政府是否過於軟弱。

英國國會外交委員會新任主席凱恩斯（Alicia Kearns）周二中午在國會提出緊急質詢，要求外交部說明對中方提出的交涉。

代為答詢的副大臣級官員諾曼（Jesse Norman）指出，柯維立已召見楊曉光，並要求中方說明領事館職員的行為；外交部官員此前即已向中國大使館清楚表明，所有在英國土地上的人都有權利以和平方式表達立場，且不需害怕因此遭暴力相向。

諾曼表示，據他所知，楊曉光周二下午就會與英國外交部官員會面；在此之前，英、中雙方已進行非正式溝通。

他強調，正因為英國堅持法治，調查事發實際情形及判定是否有足以構成起訴事由的的犯罪事實，應交由檢警獨立進行。外交部將視情況發展採取必要行動。

蘇格蘭民族黨（SNP）籍國會議員、該黨外交事務發言人史密斯（Alyn Smith）關切中國政府在英國境內多管齊下脅迫、控制中國公民。他提到，受北京支持的"孔子學院"也是中方影響力網絡一部分，值得英國政府嚴加檢視。

選區為曼徹斯特的工黨籍國會議員阿夫紮爾·汗（Afzal Khan）詢問，身為總領事，鄭曦原具外交豁免權，因此不能被起訴，但諾曼是否願意即刻採取行動、宣布鄭曦原為"不受歡迎人物"（persona non grata）。

諾曼回應，是否宣告鄭曦原為"不受歡迎人物"，這是一個合理的問題，但在司法程序結果未明朗前，政府不宜先發行動。諾曼重申，一旦全盤掌握相關事實及知悉檢方裁決，政府就會採取行動。