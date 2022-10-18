瑞典首相發表施政報告 對中政策將更強硬

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瑞典首相剋里斯特松周二在瑞典議會做上任後首次施政方針報告並提交內閣名單，報告中提到瑞典關切中國對台的武力恫嚇，並表示"不會接受侵略性國家侵犯民主國家的自由"。台灣外交部感謝瑞典首相關切中國武嚇台灣，希望強化合作。

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瑞典議會周一投票通過，由克里斯特松出任首相，克里斯特松周二在議會做出上任後第一次的政府施政方針報告。

中央社報道，克里斯特松表示，瑞典目前面臨許多嚴峻的挑戰，包括國內的幫派犯罪、槍擊案件、1994年以來最高的通膨率、高電費等問題，加上歐洲正在發生的俄烏戰爭，使讓局勢更加困難。

外交政策方面，克里斯特松指出，俄羅斯侵犯烏克蘭主權所造成的安全問題將會是未來幾年外交的重要工作，瑞典將會繼續維護民主價值。他表示，民主價值將會成為瑞典未來外交政策的核心，"瑞典將會與共同價值的國家合作"；"瑞典永遠不會接受侵略性國家侵犯民主國家的自由，霸權將不能凌駕於權利之上"。

克里斯特松在報告中更進一步提到中國問題，他說，中國持續對台武力恫嚇令人擔憂，他強調任何形式的武力威脅都是不可接受的，就算是聯合國安理會成員也一樣。

瑞典未來的對中政策將會與歐盟政策更加一致並有更明確的跨大西洋連結。

消息稱，克里斯特松領導的溫和黨（Moderate Party）近年來多次在瑞典議會中對台灣表示支持，今年4月到台參訪的"瑞典國會議員與歐洲議會議員訪團"即由溫和黨的歐柏莉（Boriana Åberg）領團。

另外，台灣外交部周二感謝瑞典首相關切中國武嚇台灣，希望強化合作。

中央社報道，台灣外交部周二表示，對克里斯特松及其內閣持續重視台海和平安全，並譴責中國圖謀改變現狀，台灣表達高度歡迎與誠摯感謝。