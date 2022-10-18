非政府組織年度調查 俄羅斯入侵烏克蘭讓互聯網自由度倒退

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總部設在華盛頓的非政府人權組織“自由之家”

在美國非政府組織“自由之家”於10月18日公布最新調查顯示，俄羅斯讓全球互聯網自由度倒退，雖然一些國家情況有所改善，但是中國繼續排名最後，連續數年成為互聯網自由環境最差國家。

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在美國的非政府組織“自由之家”對全球70個國家的網絡自由度進行年度排名，今天公布最新調查顯示俄羅斯入侵烏克蘭戰爭讓全球互聯網自由度倒退，與此同時一些國家情況有所改善。

這家總部設在華盛頓的非政府人權組織連續12年公布的網絡自由度調查，今年公布最新報告顯示網絡自由度普遍下降，主要由於俄羅斯入侵烏克蘭戰爭，普京政府加大控制互聯網和壓制異議人士力度，讓俄羅斯在今年的排名榜上下滑7個位置，引發互聯網自由度普遍倒退，不僅在俄羅斯，而且在緬甸和利比亞。

令人鼓舞的是有26個國家網絡自由度有所改善，如非洲國家岡比亞，津巴布韋等，這些國家過去五年向自由民主靠近，政府和企業關注人權和網絡自由並且進行投資。

不過該非政府組織指出，2022年中國在互聯網自由度排名繼續墊底，北京政府大力控制信息，進行網絡審查，相關的敏感信息有，反對政府新冠疫情政策，圍繞北京冬奧會和網球明星彭帥指控中共高官張高麗性醜聞事件等。

另外如巴西和尼日利亞等國目前情況喜憂參半，而且很難預測這些國家未來互聯網自由度走向，如果進入威權，政府會大力進行網絡審查。