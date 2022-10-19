傳台美討論聯合生產武器 美國務院："檢視所有選項"

台灣/美國/軍售

日媒報導，美國總統拜登政府正考慮與台灣聯合生產武器，以提升美國設計武器的產能、加速移交。美國國務院周三低調不予證實，但強調"美方正檢視所有選項，確保軍備快速移交給台灣"。

廣告 繼續瀏覽後續

中央社援引日經亞洲（Nikkei Asia）周三引述3名知情人士指出，拜登政府正考慮一項與台灣聯合生產武器的計畫，以提升美國設計武器的產能、加速移交，並強化對中國的嚇阻力。

報導表示，根據一名知悉拜登政府內部商議狀況的消息人士，台美聯合生產武器已展開初步討論；模式可能是由美國國防公司提供技術、在台灣製造武器，或是在美國運用台制零組件製造武器。

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）周三召開媒體例行簡報會，被問及此事時低調不願證實，僅表示他看到相關報導。

巴特爾表示，美國正在檢視所有檯面上選項，以確保能用符合"台灣關係法"的方式儘快移交軍備給台灣。他說："如外界所知，美國已為台灣安全提供各式各樣服務與軍備，美方相信迅速移交相關技術與服務，對台灣安全不可或缺。"

路透社報導，美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）談及上述計畫時表示："這正處於程序的開始階段。"美台商會為遊說團體，成員中有許多美國國防承包商。他指出，尚未確定哪些武器將被視為此項計畫的一部分，但可能着重於提供台灣更多軍需品，以及導彈科技。