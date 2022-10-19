拜登稱普京目前"處境極為艱難"

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烏克蘭周三指責俄羅斯準備從近期吞併領土上大規模撤離當地民眾；赫爾松官員稱轉移平民行動首日共7千多名居民離開家園；俄羅斯總統普京宣布在烏克蘭的4個“被吞併”地區實施戒嚴；美國總統拜登周三表示，普京目前"處境極為艱難"。

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法新社消息，俄羅斯總統普京周三簽署法令，在4個併入俄羅斯的地區，包括赫爾松、紮波羅熱、頓涅茨克及盧甘斯克，實施戒嚴。

美國總統拜登周三在白宮被媒體問及普京簽發戒嚴令時表示，(這表明）普京目前處境極為艱難。拜登說，“看來(普京）唯一可以動用的就是迫害烏克蘭人，恐嚇他們投降，但烏克蘭人不會這樣做”。

俄羅斯在赫爾松地區任命的官員薩爾多表示，向第聶伯河左岸轉移平民的行動，第一天共有7千多名居民離開居住地。

薩爾多在當地周二宣布，"政府"決定組織赫爾松州4個區的平民，遷移到第聶伯河左岸，以便進行防禦工事。他並指烏克蘭方面正集結力量，準備發動大規模攻勢。薩爾多說，轉移平民的工作在多個方向同步開展，首先轉移了斯尼胡里夫卡區及亞歷山德羅夫區的居民，以便軍人執行任務及保障平民安全。

俄羅斯總統普京簽署了一項法令，在烏克蘭的4個“被吞併”地區——頓涅茨克、盧甘斯克、紮波羅熱和赫爾松實行戒嚴。普京在俄羅斯安全委員會會議開始時發表電視講話稱，“這項決定將被立即提交聯邦委員會批准，並將通知國家杜馬。”普京並指示政府在總理米舒斯京的領導下成立一個特別協調委員會，以與“被吞併的”地區開展合作，並推動莫斯科在烏克蘭的戰爭努力。

烏克蘭、美國及北約多個國家，不承認4地舉行入俄公投的結果，認為是屬於烏克蘭的領土。烏克蘭及其西方盟友並譴責俄羅斯正式宣稱對這些地區擁有主權的企圖，認為這是一種毫無意義的戰爭策略。