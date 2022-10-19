星前外長：中國封城為清除病毒及海外滲透 既備戰亦避戰

中國/新冠清零政策

中國不惜犧牲經濟髮長來堅持防疫的「動態清零」，有分析認為，這其實是官方測試其社會控制能力，而新加坡前外長楊榮文接受香港《明報》訪問時更直指，中國之所以長期處於封城，除了防疫，亦有「備戰」意味。至於作為中國特區之一的香港，只有作好防風準備。

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2004年至11年間出任新加坡外長的楊榮文在專訪中表示，「中國(封城)不止是清除病毒，也是清除海外勢力滲透中國社會、互聯網及中國機構，所以這是一次內部清洗，因為中國已為可能戰爭做準備。」但他補充，中國亦不想要戰爭，備戰是為了要避戰，並引用戰略家孫子在《九變》中的說法來說明：「無恃其不來，恃吾有以待也；無恃其不攻，恃吾有所不可攻也」。按白話文的說法，就是不仰仗敵人不會來的僥倖心理，而是要依靠自己有充分準備，嚴陣以待；不抱持敵人不會攻擊的僥倖心理，而要依靠自己有堅不可摧的防禦。

在中美關係緊張之時，中共黨總書記習近平多次提及中國處於「百年未有之大變局」，楊榮文解讀為中方最終可能與美國開戰，只是不能宣之於口，而類似中美對峙的狀態，可能持續多年甚至數十年。

在此之前，美國一些評論已指出，中國堅持清零政策是為了控制。旅美時評人馬聚9月中旬向美國之音表示，「清零」已經演化成為黨內對社會控制能力的一場競賽，預計會延續到明年3月的人大和政協大會之後。

另外，美國《紐約時報》9月13日的報道亦指出，清零政策是一場14億人參與的政治運動，亦可能是對習近平權力最為明確的證明 -- 證明了習自己和已故領導人毛澤東一樣具有發動群眾的能力。

面對如此一場百年未有之大變局，新加坡前外長楊榮文說，香港未來經濟取決於中美關係及全球經濟收縮步伐。他指出，西方的注意力集中在俄烏戰爭，某程度上令中國得益，如果中國可以避免捲入不斷升級的局勢，香港可能受益，但這都是香港無法控制的：「這些大背景，香港並無控制，只能接受，好像颱風要來，毋須爭拗，只是做好預防」。

翻查公開資料，北京一些安排有為其大局作準備之勢，例如在香港的反對聲音和公民社會被《港區國安法》摧毀後，北京仍然委任警隊出身的「武官」李家超為特首，評論已指出，這是國安需要。