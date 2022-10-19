"烏克蘭人民"獲頒薩哈羅夫人權獎 表彰捍衛國家自由

烏克蘭/歐洲議會/人權獎

歐洲議會周三將享有盛譽的薩哈羅夫思想自由獎頒發給烏克蘭人民，表彰他們奮勇抵抗俄羅斯入侵。烏克蘭總統澤連斯基對此表示歡迎，並向為自由和民主而戰的烏克蘭人民致以敬意。

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法新社消息，歐洲議會10月19日宣布，將2022年度薩哈羅夫思想自由獎頒發烏克蘭人民，以表彰他們奮勇抵抗俄羅斯的入侵。

烏克蘭總統澤連斯基在推特上表示，“烏克蘭人每天都在戰場上與俄羅斯恐怖主義國家作戰，他們以實際行動捍衛自由和民主價值觀”。澤連斯基並強調，歐盟的支持對烏克蘭至關重要。

歐洲議會主席梅索拉在頒獎儀式上表示，這個象徵歐洲最高人權的獎項是頒給所有烏克蘭人民，無論是身處戰場、被迫離鄉別井、喪失親友、為信仰挺身而出並戰鬥的人們，他表示，烏克蘭人民冒着生命危險在捍衛我們信仰的價值觀：自由、民主、正義。勇敢的烏克蘭人民不會屈服，歐洲也不會放棄。

歐洲議會成員同時讚揚烏克蘭總統澤連斯基、當地緊急服務部門、人權領導人等，向他們表現出的勇敢和毅力，以及對民眾的奉獻致敬，並表示，他們不但是在捍衛家園和國家獨立，也是保衛法治和維護歐洲價值，阻止殘暴政權企圖損害民主、削弱和分裂歐盟。

薩哈羅夫思想自由獎1988年創立，以前蘇聯異見人士兼諾貝爾和平獎得主薩哈羅夫（Andrei Sakharov）命名，表揚守護人權和基本自由的個人或組織。今年也是歐洲議會連續兩年透過獎項向俄羅斯發聲，目前被囚禁的俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）去年榮獲薩哈羅夫人權獎。

歐洲議會將於12月14日在法國斯特拉斯堡總部向烏克蘭代表頒獎5萬歐元獎金。