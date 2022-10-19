《紐約時報》報道：中共20大，民眾保持沉默

二十大/社會/政治

2022年9月18日，星期日，北京。人們戴着口罩從歡迎黨的二十大召開的鮮花裝飾旁走過。長期執政的中國共產黨將於10月16日召開二十大，一般預計習近平將在會上獲得第三個五年任期。

10月17日《紐約時報》刊登該報駐北京記者王月眉(Vivian Wang)關於中中共20大的報道，寫道：習近平即將迎來第三個任期之際，這次黨代會本應成為他的巔峰時刻，但社會上的情緒卻並沒有那麼喜慶。

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20大開幕的周日上午在北京市中心，車流稀少。在幾個擁有巨大戶外LED屏的大型購物中心，經常播放新聞的屏幕處於黑屏狀態。在其中一個屏幕下方站着的一名保安說，從前一天開始，屏幕就關了，但他也不知道原因。他原本還一直期待屏幕上會播放二十大直播。

在中國，由於審查嚴密，而且人們擔心發表偏離官方路線的觀點會遭到報復，政治幾乎從來不是一個公開討論的話題。但今年，北京和全國各地的氣氛可能更加沉默，因為當局進一步決心對本周的20大會議過程保持全面控制。

報道說：習近平在周日的講話中重申了政府對清零政策的堅持，最近幾周，該政策使數千萬人困在某種形式的封鎖中，並拖累了經濟的增長。上海在6月才從一次令人痛苦的封城中解脫出來，隨着許多區重新出現病例，娛樂場所現已關閉。在北京，儘管政府決心不讓疫情蔓延到首都，但病例仍在增加，當局已下令一些酒吧和餐館無限期關門，並加強了對強制性定期核酸檢測的檢查。

在大會召開前的幾天里，北京城裡到處都是警察，在通往市中心的幾條幹道上，大多數汽車、自行車和行人都被禁止進入，路人會被攔下檢查身份。周四發生了一次罕見的公開抗議活動，有人將兩條譴責習近平的條幅掛在一座立交橋上，之後被迅速移除。此後當局進一步加強了警力部署。

許多北京居民似乎決心避免討論這次會議。

《紐約時報》記者王月眉的報道寫道：周日，在朝陽區一個熱鬧的公園裡，幾個人拒絕與我談論他們是否關注了大會新聞。一名男子倒是同意了，但後來他的女兒提出反對，要求刪除談話錄音。該男子和他的女兒離開後不久，五名警察走近我，要求查看身份證明並詢問我來公園的目的。

在網上，大會的官方宣傳與公眾相對沉默之間的對比十分鮮明。雲南警方和上海消防部門的官方微博分享了職工認真觀看開幕轉播的照片。但普通社交媒體用戶分享想法的空間受到嚴格限制。

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