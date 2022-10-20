曼城領館毆人事件擴大：總領事鄭𣌀原終承認扯人頭髮 惟稱這是其責任去維護尊嚴

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中國駐曼徹斯特領事館人員把和平示威者拉入館內圍毆事件演變成外交事件，但中國外交部仍然否認襲擊示威者，涉事的總領事鄭曦原接受英國電視台訪問時繼續否認有襲擊人，但被追問時承認有拉扯受襲示威者的頭髮，但這是他維護國家和領導人尊嚴的責任(my duty)之舉。

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在「天空新聞」於英國時間昨(19日)晚深夜發布的專訪中，有走出領事館去踢「天亡中共」直幡的總領事鄭𣌀原，否認襲擊任何人，亦沒有讓他同僚打任何人，反指是示威者打他的人。記者隨即指出他的說法有誤，指從片段可見，鄭有扯那示威者的頭髮；這時，鄭改口說，那是因為那人辱罵(abuse)「(我的)國家、我的領導人，我認為這是我的責任命(去扯他的頭髮)」。他續稱，任何一個外交人員碰上這樣的情況都應該這樣做，以維護國家和人民的尊嚴。

他又說，事發時情況緊急，他有感同僚「生命受威脅」，只想控制局面，分開同僚與那人。

鄭曦原又為領事館人員的行為辯護，指事件起源是示威者的展品和言語無禮，不可接受。他曾要求對方撤除那些物品，但遭拒絕。在他回復曼城警方的信函中，他形容，那些橫額有大量冒犯性形象和口號，其中一幅圖象更在中國國家主席習近平的頸部套上繩套。

根據網上流傳的片段，鄭和一些領事館人員走出館外，鄭去踢橫額，而其他人則去搶一幅諷刺習近平的巨型漫畫，於是觸發肢體衝突。

中國外交部之前亦否認事件，反指「滋擾分子非法進入」領事館。但其後有領事館的閉路電視片段流出，明顯見到是領事館人員把一名示威者扯入領館範圍，接着有7至8人圍毆該示威者，甚至把他按在地上打，而鄭曦源則反指示威者倒地後還用腳踢他同僚。

由香港移居曼城的陳姓示威者昨亦舉行記者會憶述遇襲情況，形容領事館人員的行為野蠻，對方把他推向鐵閘，對他拳打腳踢，他堅持不了，終被推倒在地。他甚至以為自己會死掉。

和平示威者被曼城領事館人員扯入領館範圍毆打事件在16日中共二十大開幕禮期間發生，惹來英國熱議，在不少國會議員要求下，英國外交部18日召見中國駐英國臨時代辦楊曉光，就事件表達關切，要求中國尊重英國法律。不過，中國繼續否認打人。在英港人計畫在下周日(23日)舉行集會，以示抗議。