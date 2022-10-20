特拉斯辭職：美法表示關切希望恢復政治穩定 英在野黨呼籲舉行大選

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英國首相特拉斯20日宣布辭去首相職務和執政黨保守黨黨首職務後，美國稱將與英國繼續保持密切合作；法國總統馬克龍希望英國迅速恢復穩定。英國保守黨新黨首參選人提名流程周四晚間開始、24日結束；前首相約翰遜、前財政大臣蘇納克、現任下議院領袖莫當特都是黨首熱門人選。現任財政大臣亨特放棄參選。英國在野黨呼籲舉行全國大選。

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法新社消息，美國總統拜登周四在一份聲明中表示，美英之間的長期友誼和穩固聯盟將保持不變。拜登並承諾在特拉斯辭去首相職務後，美國將繼續與英國政府密切合作。拜登並感謝特拉斯在一系列問題上與美國合作，包括追究俄羅斯在烏克蘭發動戰爭的責任，華盛頓將繼續與英國政府緊密合作，共同應對兩國面對的挑戰。

白宮一位高級官員此前表示，無論誰人接替特拉斯出任英國首相，美國都將與特拉斯的繼任人保持密切關係。

法國總統馬克龍周四表示，希望英國政治在特拉斯辭職後迅速恢復穩定。馬克龍說，本周還與特拉斯舉行會談，"建立了良好的工作關係"。馬克龍表示，希望英國能夠儘快恢復穩定，繼續向前邁進。在烏克蘭戰爭、能源緊張及危機四伏的背景下，英國的政治穩定極為重要。

據英國保守黨表示，新的黨首參選人提名流程周四晚間開始、24日結束；如果屆時僅一位有意角逐黨首者達獲100位黨籍國會議員支持的門檻，此人將自動成為英國新一任首相。

這意味英國民眾最快24日就能迎來新首相。負責黨首選舉事務的保守黨團"1922委員會"（1922 Committee）周四晚間發布選舉流程與規則。根據新規則，有意爭取黨首一職的黨籍國會議員需獲至少100位同僚提名，提名方式位簽名或透過電子郵件致函1922委員會。由於保守黨國會議員總計357人，這意味最多隻會有3人角逐黨首。

根據媒體公布的民意調查結果，於7月底辭職的約翰遜、前財政大臣蘇納克、現任下議院領袖及樞密院議長莫當特都是黨首熱門人選。現任財政大臣亨特放棄參選。

據英國民意與市場調查公司"輿論"（YouGov）18日發布、取樣530名保守黨一般黨員的民調結果，55%受訪者認為特拉斯應請辭，接替她的理想人選，排名第1至第3依序是約翰遜（32%）、蘇納克（23%）、國防大臣華萊士（Ben Wallace，10%）。

英國在野黨呼籲舉行全國大選。在野工黨領袖斯塔默及自由民主黨黨首戴維都表示，應該進行全國大選。斯塔默表示，保守黨不再擁有執政資格，保守黨政府在過去數年創出歷來最高的稅收，民眾的生活成本不斷上升，造成危機。戴維表示，約翰遜令全國失望，特拉斯破壞國家經濟，在在證明保守黨不再適合帶領英國。