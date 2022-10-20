白宮：伊朗派員到克里米亞 助俄羅斯以無人機攻擊烏克蘭

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美國白宮周四表示，伊朗派員到克里米亞半島，協助俄羅斯部隊以伊朗製造的無人機攻擊烏克蘭。克里米亞半島屬於烏克蘭，2014年遭俄羅斯併吞。歐盟宣布對伊朗制裁，烏克蘭表示歡迎。英國也將加入對伊朗實施新制裁之列。

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法新社報導，白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比周四向媒體表示："據我們評估，伊朗軍事人員在克里米亞半島（Crimea）現場協助俄羅斯進行這些行動。"

柯比表示，克里米亞的伊朗人是訓練人員和技術支援工作人員，操縱無人機的是俄羅斯人。這些無人機已嚴重毀損烏克蘭的基礎建設。

柯比指："伊朗當局以現場和提供武器等方式直接涉入（俄烏衝突），這些武器攻擊烏克蘭平民與民用基礎建設。" 他表示，"美國將採取一切方式揭發、遏止、對抗伊朗提供這些攻擊烏克蘭人民的武器。"

柯比並提到："我們會繼續大力施行美國對俄羅斯與伊朗武器交易的制裁。"

另據報道，歐盟周四宣布，將對3名伊朗將軍以及伊朗一家軍火公司實施制裁，因為伊朗涉嫌向俄羅斯提供用於轟炸烏克蘭的無人機。

法新社報導，歐盟輪制主席國捷克表示，"經過3天的會談，歐盟各國大使同意針對那些供應無人機的實體進行制裁"。據稱，被歐盟列入黑名單的公司是沙赫德航空工業（Shahed Aviation Industries），3位高級軍官則分別是巴格里（Mohammed Hossein Bagheri）、古萊希（Sayed Hojatollah Qureishi）以及阿加賈尼（Saeed Aghajani）。

烏克蘭外長庫列巴周四在推特上發文讚揚這一舉動，庫列巴表示，"在我周一呼籲對伊朗實施制裁後，歐盟迅速採取了行動，我對此表示歡迎，因為伊朗幫助俄羅斯殺害烏克蘭人，又破壞我們的能源基礎設施。"

俄羅斯方面則對歐盟發出抗議，俄羅斯外交部發言人札哈洛娃在記者會上說，"目前一切對伊朗的舉動只為了一個目標：對這個國家施壓。華盛頓也為此正在鼓動北約還有歐盟支持這個立場。"

英國也將加入對伊朗實施新制裁行列，以回應伊朗向俄羅斯“提供無人機”。

英國外交大臣克萊弗利周四表示，英國將很快對伊朗實施新的制裁措施，以“回應伊朗提供無人機，攻擊烏克蘭的民用目標和關鍵基礎設施”。克萊弗利在推特上寫道，“不能允許伊朗違反聯合國決議。”

伊朗此前一直否認曾向俄羅斯提供這類無人機。