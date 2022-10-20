美軍將領示警中最快2022年犯台 白宮：沒有衝突理由

台灣/美國/中國/武力

美軍高級將領示警"中國可能最快在今年入侵台灣"。白宮國安會戰略溝通協調官柯比表示，美方盡一切可能對此監控，但重申沒有爆發衝突的理由，美方不希望片面改變現狀，更絕對不願因武力而改變。布林肯再次重申：北京希望加速統一，可能不擇手段，美國會竭盡所能確保台灣具備防衛能力。

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中央社消息，美國海軍軍令部長吉爾迪（Michael Gilday）上將周三在大西洋理事會（Atlantic Council）一場對談中表示，"中國最快可能今年入侵台灣，美軍必須準備應對"，此番言論凸顯美國對北京犯台意圖的高度警戒。

柯比（John Kirby）周四在媒體簡報上被問及此事時表示，美方儘可能對此監控，但不願說明美方的情報評估。

柯比重申美方立場表示，沒有爆發衝突的理由。美方的對台立場與對一中政策的堅持不變，美方持續尋求協助台灣增強自我防衛能力方法的事實也沒有改變。美方不樂見片面改變台海現狀，肯定不希望是因武力而改變，"這絕對沒有理由發生"，因為美方的對台立場與對台自我防衛方式並未改變。

美國防部發言人空軍准將賴德（Patrick Ryder）周四在媒體簡報中也多次被問及此事。他表示，中國依然是步步進逼的挑戰，美方對中國在區域的脅迫與挑釁行為感到擔憂，美方的重心是與區域盟友與夥伴合作，確保印太區域自由開放且安全穩定。

賴德也重申美國遵循一中政策，並依循台灣關係法承諾，支持台灣自我防衛。

美國國務卿布林肯也在17日示警，北京決心在更快時間內實現統一。布林肯周三接受美國廣播公司新聞網（ABC）節目"早安美國"（Good Morning America）專訪時再次表示，北京希望加速統一，且可能不擇手段，包括透過脅迫、施壓甚至在必要時動武等。他並重申，美國會竭盡所能確保台灣有防衛能力。