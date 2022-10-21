德國總理宣布將於十一月初訪問中國

德國/中國

德國總理奧拉夫·朔爾茨周五宣布，他將於11月初對中國進行正式訪問，此行將是歐盟國家領導人自從新冠疫情以來首次訪問中國。也是德國總理上台後對中國的首次訪問。

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正在布魯塞爾出席歐盟峰會的朔爾茨表示，此次訪華計畫醞釀已久。

據德國媒體報道，此次訪問將在11月3-4日左右進行。

周五在布魯塞爾舉行的歐盟峰會上， 歐盟與中國的關係被提上議程，在北京和華盛頓之間的緊張關係日益加劇的背景下，歐盟27個成員國尋求確定對北京的共同立場。

歐洲理事會主席查爾斯-米歇爾表示，歐盟拒絕對中國 "天真"，但希望避免與北京 "系統性對抗的邏輯"。

中國是德國最大的經濟夥伴；也是德國汽車行業的一個重要市場，不過，德國新政府上台之後對華立場更加強硬。

德國政府負責外交和經濟的綠黨部長主張對北京採取更堅定的立場，特別是在人權問題上。

外交部長安娜萊娜·貝爾博克最近呼籲，決不能再依賴一個不認同歐盟價值觀的國家，冒着使自己 "在政治上容易受到訛詐 "的風險，呼籲不要再犯與對待俄羅斯一樣的政策 "錯誤"。

而總理朔爾茨的立場則更加謹慎，他認為絕不能脫離某些國家，必須繼續與中國做生意。

朔爾茨還因為支持出售漢堡港的部分股份給中國企業而備受德國政界與輿論的譴責。周五再布魯塞爾舉行的記者會上，朔爾茨表示，出售漢堡港的計畫尚未決定，他還辯解說，並不計畫出售整個港口，而只是出讓其中部分股權，這在歐洲其他國家早有先例。

德國媒體本周披露說，德國計畫將歐洲第三大港漢堡港的股權的35%出讓給中國的國有公司中遠集團。該出讓計畫受到德國六個聯邦部委--經濟部、內政部、國防部、財政部、交通部和外交部的反對。德國的情報與反間諜部門也反對政府出讓這一被認為是關鍵性的基礎設施。

倘若德國政府在10月底前不反對這項交易，該決定將被批准。