中共第二十屆中央委員名單公布 李克強等4常委不在名單內

中國/政治

中國共產黨第二十次全國代表大會周六(10月22日)上午在北京閉幕。大會產生新一屆中央委員會，新華社公布205人的中央委員會委員名單，位列十九屆中央政治局常委的總理李克強、全國人大委員長栗戰書、全國政協主席汪洋和副總理韓正都不在名單之列，意味4人都不會連任政治局常委；國家主席習近平、中共中央書記處書記王滬寧及中紀委書記趙樂際等3名現任政治局常委，當選中央委員，意味習近平將連任黨總書記，邁向第3個5年執政任期，而王滬寧及趙樂際亦有機會連任下屆政治局常委。

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根據新華社公布的名單，中共第二十屆中央委員會委員共有205名，另有候補委員171名。中共第二十屆中央紀律檢查委員會委員133名。第十九屆中共中央政治局7名常委中有4人未進入中央委員會，可能面臨退休。另外3人留任，除了習近平被普遍認為將繼續擔任領導人外，其他兩位的具體職位還有待確認。

在205名二十屆中央委員會委員中有8名非十九屆政治局委員的副國級領導人。沒有連任中央委員的副國級領導人有中央統戰部部長尤權、中央軍委委員兼國防部部長魏鳳和、中央政法委副書記趙克志等。

外交系統方面，駐美大使秦剛首次躋身中央委員會；首次當選中委的二十大代表，還包括中央對外聯絡部部長劉建超。港澳台系統方面，香港中聯辦主任駱惠寧、國台辦主任劉結一沒有連任中央委員，現年59歲的澳門中聯辦主任鄭新聰，則首次當選中央委員。

商務財經系統方面，商務部部長王文濤晉身中央委員會，副部長王受文亦在名單上。中國證監會主席易會滿，則由候補中委進入二十屆中委名單。

中共二十大閉幕會後，將於明日（23日）召開中共二十屆一中全會，推選總書記、政治局常委及委員，並根據政治局常委會提名，通過中共中央書記處成員，決定中共中央軍委正副主席與委員，批准新一屆中紀委第一次全體會議選出的正副書記和常委人選。

據新華社報道，中共新一屆政治局常委將在一中全會結束後（北京時間23日中午12時許）亮相，同中外記者見面。