極不尋常：前中國國家主席胡錦濤被“請”離二十大閉幕式會場

中國/二十大/胡錦濤

周六（10月22號） 中共二十大閉幕式上，出現了極不尋常的一幕，在會議中，前國家主席胡錦濤被工作人員勸離現場，而他顯然不情願。法新社周六還報道，最近胡錦濤的名字似乎在中國互聯網上遭審查。

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2003年至2013年間擔任中國黨政軍最高領導人的胡錦濤今年79歲。從視頻上看，當工作人員突然走到坐在主席台上的他身邊時，他顯然莫名其妙，工作人員首先拿走了他的眼鏡，接着嘗試攙扶他離席時，胡錦濤右手明顯縮回去，不願離席；工作人員其後試圖從背後架起，也被胡拒絕。當時，胡錦濤桌上的開會文件已被移到坐他左側的全國人大委員長栗戰書桌前，工作人員持續企圖攙扶胡錦濤離席，胡錦濤面露不悅說了幾句話，還試圖去拿放在習近平桌上的文件，被習近平伸手拒絕。

栗戰書隨後將文件交給工作人員，工作人員不停勸說下，終於把胡錦濤攙扶起身離席，但胡站立後又與工作人員爭執僵持；在旁的栗戰書一度欲起身協助，但身旁的常委王滬寧從背後點了栗戰書一下，示意他不要介入。

工作人員堅持下，胡錦濤最終被勸說離開，顯然是不情願的，因為他在兩次試圖再次坐回座位無果後，最後被人拉住胳膊，在陪同下離開。他經過習近平時，轉身向習近平說了兩句，習近平僅點兩次頭；隨後胡錦濤又伸手拍了李克強的肩頭一下，這才離開會場。整個過程不到1分鐘。李克強今天未出現在新一屆中央委員名單，已確定被習近平提前退休。

視頻中，主席台上其他的所有人士似乎都無動於衷，沒有感到任何意外和驚訝的表現。胡錦濤並未顯示出身體不適的情況，他被攙扶離開會場時，步伐也很穩。

據法新社，這一幕發生在記者進入北京人民大會堂報道中國共產黨大會閉幕式後不久。 也是在中共2300多名代表一致投票將習近平的 "核心作用 "納入黨章之前。

歐亞集團的分析師尼爾-托馬斯評論說："目前還不清楚是什麼原因促使這樣做的，是為了對抗習近平的權力，還是讓一個老人的不愉快的時刻。" 而"在沒有進一步信息的情況下，很難對這一事件與中國政治之間的關係作出任何結論。"

還是據法新社， 周六下午，"胡錦濤 "這個名字出現在社交網絡微博上，相當於中國的推特，受到審查。只有前一天的信息，以及來自官方賬戶的信息可用。

中央社稱，這段影片曝光後，似乎更坐實了胡錦濤對習近平連任不滿的聯想。但事發前，胡錦濤究竟與身旁的習近平發生了什麼事，仍不得而知。