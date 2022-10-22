法媒：中國利誘招募法軍退役飛行員

中國/軍事

英國國防部日前就中國招募英國飛行員訓練解放軍空軍發出警告後，加拿大、英國、澳洲媒體紛紛報導，稱北京可能以數十萬美元為誘餌，招募西方國家退役空軍協助中國訓練軍事飛行員。法國媒體報道，法國前飛行員也是中國解放軍的招募目標。

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神秘的墜機外籍教官或是法國人

費加羅報報道稱，今年4月，一支短片在社群網站上瘋傳，畫面顯示解放軍空軍飛機在河南商丘墜毀後，兩名飛行員跳傘成功，一位是中國飛行員，另一位顯然是外籍人士。中國飛行員打電話報告緊急情況，並向錄影中的現場民眾解釋：我是中國人，他是我們教練，別拍照。外流影片讓外界注意到中共招募外籍人士訓練中國軍隊的狀況，據費加羅報指出，影片中的外籍教練帶有法文口音，並證實這名和中國學員一起逃脫險境的外籍教練確為一名法國空軍資深退役軍官，是中國重金聘請的“傭兵”，以加速中國軍隊訓練，並向解放軍傳授北約空軍所採用的戰略。

月薪2萬歐元

積極的招募活動仍在繼續，一位前海軍飛行員向費加羅報的獨家證詞揭示了這一點，他最近被一家位於南非的神秘公司接觸過。曾在法國航母戴高樂號上擔任過超級軍旗攻擊機（Super Etendard）飛行員的弗朗索瓦（化名）解釋說，對方給的條件非常誘人。他們正在尋找合格的航空母艦登陸教官。報道稱，南非試飛學院（TFASA）正提供一份每月約（稅後）2萬歐元的合同，到現場培訓中國教官，為期三年。這比起卡塔爾向其外國教員提供的報酬更具吸引力。這位四十歲的前飛行員說他“差點就去嘗試了。”因為這不是一個常見的可以駕駛一架殲-11戰鬥機的機會。他指的是中國的戰鬥機，源自蘇霍伊27戰鬥機。

據一名前法國士兵說，由英國人管理的南非辦事處充當了中國空軍野心的幌子，根據費加羅報的信息，近年來有幾名戰鬥機飛行員在中國活動，包括一名前戰略部隊飛行員。

招募的英國教官隊伍龐大

據專業人員估計，英國人組成的空中僱傭兵隊伍更為龐大。英國媒體10月18日披露，約30名前皇家空軍戰鬥機或直升機飛行員在中國成為教官後，在倫敦引起爭議。

這些退休的英國飛行員被用來幫助了解西方飛機和飛行員的操作方式，這些信息在發生任何衝突，比如因台灣問題而衝突時可能至關重要。被招募的英國飛行員都有駕駛高速噴氣式飛機和直升機的經驗。他們不僅來自皇家空軍，而且來自軍隊的各個部門。他們駕駛過颱風戰鬥機、美洲豹攻擊機、鷂式戰鬥機和龍捲風戰鬥機等。

英國官員們說，他們是通過中介獵頭公司招募的，並提到一家南非的飛行學院參與了招募。其他盟國的飛行員也成為目標。

英國國防部已作出反應，命令其前軍官停止這些活動，並打算加強對這些部隊的保密條款。

法國誘人的微妙技術

法國也是中國的主要目標，中國正在建造一支航母艦隊，雄心勃勃地在太平洋地區挑戰美國海軍。而法國提供了一個寶貴的前軍官庫，他們掌握了在這些海洋巨人上進行彈射起飛和降落的微妙技術。剛剛亮相的中國第三艘航空母艦 "福建 "號將配備電磁彈射器，這種技術目前只有美國使用，法國也即將使用，而英國自20世紀80年代以來一直在轉換為鷂式垂直起飛飛機。這位法國軍官說："美國人不在中國獵頭範圍內，因為美方的秘密部門非常警惕。"

費加羅報聯繫了法國國防部，但後者尚未就此事發表評論。

中國海軍力量擴大 唯技術經驗是短板

據中國《兵器工業科學技術》雜誌報道，解放軍在未來十年將不得不再培訓100至150名海軍航空飛行員，以使補充遼寧號和山東號的海軍航空隊投入使用。官方媒體披露，2016年有兩架殲-15戰鬥機墜毀，導致一名飛行員死亡。這也是一個技術挑戰，因為解放軍沒有專門的航母訓練器，必須在陸地上訓練其學徒。在中國主席習近平重申台灣與祖國 "統一 "的重要性，必要時 "用武力 "的時候，使用西方教官能使中國快速進步。

政治需要增加了解放軍的壓力，因為解放軍還遠沒有西方對手的作戰經驗，而且自20世紀70年代在越南作戰以來，解放軍還沒有經歷過火力的考驗。在海軍航空領域，北京更處於未知領域，2012年才推出其第一艘航空母艦遼寧號。弗朗索瓦解釋說："這是一個挑戰，但它不是不可克服的。擁有外國教員可以讓他們學得更快。並了解我們如何戰鬥"。

遼寧艦在最近的渤海演習中部署了24架J15戰鬥機。

在猶豫了很久之後，這位海軍學校的前學生最終拒絕了北京誘人的高新提議。首先是 "怕惹麻煩"，也是出於愛國的良知。他說，這是一個道德的選擇，因為法國和中國不在同一個陣營。

加拿大也展開相關調查

中央社報道，加拿大國防部目前正就中國政府可能支付高薪，延攬加拿大噴射戰鬥機飛行員為中國解放軍空軍進行訓練的報導，展開調查。觸犯加拿大資訊安全法規範的可起訴罪行而被判有罪，最高可能遭處14年徒刑；一經循簡易程序定罪，可處一年徒刑，或科或併科2000元加幣。