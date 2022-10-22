胡錦濤被帶離

法新社： 胡錦濤被帶離是一個令人驚訝的場面

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L’ancien président Hu Jintao escorté hors de l’auditorium où se déroule la cérémonie de clotûre du 20ᵉ congrès du Parti communiste chinois, à Pékin, passe derrière l’actuel dirigeant Xi Jinping et le premier ministre Li Keqiang, samedi 22 octobre 2022.
L’ancien président Hu Jintao escorté hors de l’auditorium où se déroule la cérémonie de clotûre du 20ᵉ congrès du Parti communiste chinois, à Pékin, passe derrière l’actuel dirigeant Xi Jinping et le premier ministre Li Keqiang, samedi 22 octobre 2022. © Tingshu Wang
作者： 法廣
4 分鐘

中共20大22日舉行閉幕會議期間，坐在中共總書記習近平左側的前總書記胡錦濤，疑似非自願被工作人員攙扶提前出場。新華社官方推特帳號則表示，當時胡錦濤“身體不適”。法新社在報道這一消息時使用了兩個動詞。一是 évacuer; 有撤離或被排擠出去的意思；二是 escorter ; 有護送或押送某人的意思。法新社還表示：這是一個令人驚訝的場面。

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中國官媒新華社的推特（Twitter）英文官方帳號發文指出，新華網記者獲悉“胡錦濤堅持參加閉幕…儘管他最近一直花時間休養生息”。

推文還寫道：“當他在閉幕會議期間身體不適時，工作人員為了他的健康狀況著想，陪他到會場旁邊的房間休息。現在他好多了。”

通常照劇本演的中共大型會議22日於攝影機定位後上演前總書記“被離場”的一幕，引發各界揣測。有外媒分析認為，象徵性地移除前一代領導人的橋段，或許也是展露中國權力政治之舉。

有很多問題，但到目前為止，中國政府沒有給出答案。

中國前領導人胡錦濤一度似乎不願離開。如果是真的，為什麼？他對繼任者習近平說了什麼，讓他點頭？他在被領下台前拍了拍門生李克強的肩膀，對李克強又說了什麼？

他被帶離會場最有可能的兩個原因是，要麼展示了中國強權政治的一面——一個代表舊時代的領導人被象徵性地帶走。

一個星期以前，大會的第一天，胡錦濤在一名工作人員的協助下走入會場，那一天他看起來很虛弱。

但是，如果他是因為身體不好而被帶走的，為什麼會突然發生這種情況？為什麼在鏡頭前？是突發情況嗎？

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