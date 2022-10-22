法新社： 胡錦濤被帶離是一個令人驚訝的場面

胡錦濤被帶離

中共20大22日舉行閉幕會議期間，坐在中共總書記習近平左側的前總書記胡錦濤，疑似非自願被工作人員攙扶提前出場。新華社官方推特帳號則表示，當時胡錦濤“身體不適”。法新社在報道這一消息時使用了兩個動詞。一是 évacuer; 有撤離或被排擠出去的意思；二是 escorter ; 有護送或押送某人的意思。法新社還表示：這是一個令人驚訝的場面。

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中國官媒新華社的推特（Twitter）英文官方帳號發文指出，新華網記者獲悉“胡錦濤堅持參加閉幕…儘管他最近一直花時間休養生息”。

推文還寫道：“當他在閉幕會議期間身體不適時，工作人員為了他的健康狀況著想，陪他到會場旁邊的房間休息。現在他好多了。”

通常照劇本演的中共大型會議22日於攝影機定位後上演前總書記“被離場”的一幕，引發各界揣測。有外媒分析認為，象徵性地移除前一代領導人的橋段，或許也是展露中國權力政治之舉。

有很多問題，但到目前為止，中國政府沒有給出答案。

中國前領導人胡錦濤一度似乎不願離開。如果是真的，為什麼？他對繼任者習近平說了什麼，讓他點頭？他在被領下台前拍了拍門生李克強的肩膀，對李克強又說了什麼？

他被帶離會場最有可能的兩個原因是，要麼展示了中國強權政治的一面——一個代表舊時代的領導人被象徵性地帶走。

一個星期以前，大會的第一天，胡錦濤在一名工作人員的協助下走入會場，那一天他看起來很虛弱。

但是，如果他是因為身體不好而被帶走的，為什麼會突然發生這種情況？為什麼在鏡頭前？是突發情況嗎？