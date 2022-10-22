緬甸軍政府舉報報向中國新購戰鬥教練機

緬甸軍購

據中央社今天引述緬甸媒體披露，緬甸空軍向中國訂購FTC-2000G戰鬥教練機，已派相關人員前往中國受訓。中國是緬甸主要的軍火供應者。

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中央社報道稱，伊洛瓦底江雜誌社（The Irrawaddy）說據他們掌握的消息，包含8名空軍飛行員、8名技師與至少2名軍備官員的緬甸代表團，已於6月從昆明入境中國。

報導指由於中國有嚴格的新冠防疫規定，緬方人員當時得先在昆明隔離。前往中國的緬軍飛行員據稱是國內飛殲-7戰機、強-5攻擊機與K-8教練機的飛官，這3型軍機也都是中國飛機。

知情人士透露，新購的FTC-2000G將取代緬甸空軍現有的殲-7、強-5，預料交機後駐地會在撣邦（Shan State）的南散基地（Namsang airbase）。

但目前還不清楚中國與緬甸軍政府雙方是何時達成這項軍售協議，相關談判有可能始於2020年，因新冠疫情導致交機與人員訓練延宕。

據了解，FTC-2000G是由中國航空工業集團（AVIC）下轄貴州飛機工業公司（GAIC）所研發的輕型多用途戰鬥/教練機，是中國軍方自用的教練-9（JL-9）戰鬥/教練機的外銷版。

這款雙座機具備訓練、對地攻擊與空戰能力，可用於執行飛官訓練、偵察、巡邏、電戰、密接空中支持等任務。