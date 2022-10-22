胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

胡錦濤之子

中共前總書記胡錦濤22日在20大閉幕會議疑似非自願被攙扶離場，當時他的兒子胡海峰應該就坐在台下目睹整個過程。胡錦濤為何中途被帶離場，眾說紛紜，境外社群熱議胡海峰的仕途不妙。

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下月將滿50歲的胡海峰是胡錦濤的長子，現任中共浙江省麗水市市委書記。他今年當選20大代表，與以往一樣低調進京開會，未接受訪問，但曾發言表態讚揚習近平提出的20大報告。

《浙江日報》20日報導，連日來，黨的20大浙江代表團認真學習討論20大報告。麗水市委書記胡海峰代表稱，黨的20大報告主題鮮明、思想深邃，凝心聚力、唯實惟先，繼往開來、催人奮進，通篇閃耀著馬克思主義的真理光輝，集中反映了國家所需、民心所盼、未來所向，是領航新時代、奮進新征程的政治宣言和行動綱領，“我深受鼓舞、倍感振奮”。

不料，胡錦濤22日上午在20大閉幕會期間疑非自願被工作人員攙扶離場，他過程中面露不悅，數度抗拒；離場前還轉身向坐在旁邊的習近平唸了兩句，又伸手拍了李克強的肩頭一下。事後躍為國際焦點引發熱烈討論，多認為這是胡錦濤對習近平連任表達不滿。

20大上午舉行中央委員、候補中央委員選舉及中紀委委員選舉，胡海峰當時勢必坐在台下目睹老父“被離場”。

事發後，中共立刻在社群啟動維穩，封殺任何相關訊息揭露與討論，更添外界質疑。

微博搜尋“胡錦濤”，完全顯示不出22日任何動態，只看得到一些政務官方微博的發文，顯示這位前領導人大名已淪為敏感詞。

微博搜尋“胡海峰”，竟然顯示未找到相關結果，胡海峰的名字被列為禁詞遭全面封殺。

搜尋微信也顯示不出今天任何有關胡錦濤父子的即時訊息。

胡錦濤2012年退休交棒給習近平後，2013年5月，胡海峰轉入政界發展，從浙江嘉興市委副書記干起；3年後升任嘉興市長，成為浙江最年輕的地級市市長，原本是仕途被看好的“紅二代”。

不過胡海峰2018年6月升任嘉興市委書記後，迄今已在原地打轉了4年多，期間多次傳出調升副省級與進入20大候補中央委員名單，但都告落空，仕途已落後給許多70後”副部級官員。

胡錦濤22日疑“被離場”後，胡海峰的仕途也成為推特等境外社群熱議話題。許多網友指胡海峰早該升副省級，已形同被習近平冷凍，說明胡錦濤與習近平關係已不睦；今天事件發生後，多認為胡海峰未來不妙。