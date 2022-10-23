中共二十大政治局常委出爐

閉幕

上海市委書記李強曾遵循習近平“清零”防疫政策，在上海推動為期兩個月的嚴厲封城，搞得怨聲載道、萬民挨餓、經濟凋敝。然而在習近平主導的中共二十大一中全會上，李強出人意料地成為排在習後的第二位政治局常委，即將在明年3月接替李克強成為總理。有分析表示，李強的升遷表明，毛澤東之後中共最專制的領導人習近平把忠誠視為高過一切。

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習近平打破中共高層幾十年來的慣例、在中常委內充斥自己派系親信，並安排從未在中央任過職的李強出任總理，着實讓外界跌破眼鏡。

彭博社表示，李強將在總理任上主管國務院，協調政府各部委，包括央行中國人民銀行。不過實際上，習近平早已通過出任中共中央各種小組的組長已經確保將重大經濟決定權置於自己的控制下，極大地稀釋了國務院總理的職權。

報道還表示，習近平讓曾作為自己在浙江主政時的“大秘”，基本上出任黨職的李強出任總理，不僅證明習近平已牢牢地主導中共，也讓外界對未來中國的經濟走向產生質疑。習近平在過去數年曾強調要控制私人企業發展、繼續嚴格執行“動態清零”的防疫政策，並強調國家安全高於務實，這些都會拖累經濟增長。

報道援引分析人士表示，未來中國經濟政策的質量可能會遭受損失。

報道說，作為上海市委書記的李強最初在新冠病毒疫情防疫上採取的是相對靈活的對策。但在今年奧密克戎變異毒株造成的感染暴增後，李強把作為中國金融中心和經濟重鎮的上海封城兩個月，造成罕見的社會動蕩、兩千多萬市民在封城下食品匱乏，大批人挨餓，一些人跳樓自殺，而上海的經濟在第二季度收縮了近14%。

不過，在上海，許多人相信是中央政府而非李強主導上海封城的決定。而李強不得不對習近平嚴厲的“清零”政策表現得要忠誠執行。而作為習近平最信任親信的李強對習近平的忠誠最終在這次中共二十大上得到回報，政治仕途絲毫未受封城影響。

路透社也援引分析人士報道說，外界預測更有改革思維的汪洋或胡春華可能出任總理，而李強則沒有出現在他們預測的名單上。