中共新一屆政治局常委亮相 李強、蔡奇、丁薛祥及李希入常

中國/政治

10月23日，中共第二十屆中央委員會召開第一次全體會議，會議產生中央政治局委員、中央政治局常委、中央委員會總書記；並通過和批准中央書記處、中央軍事委員會和中紀委人員。會議上當選的中共中央總書記習近平和中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，23日中午在人民大會堂同中外記者見面。

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中共第二十屆中央委員會第一次全體會議，選出新一屆中共最高領導層，習近平連任中共中央總書記，展開第3個5年執政任期。其他中共中央政治局常委包括留任的王滬寧、趙樂際，新加入常委的有上海市委書記李強、北京市委書記蔡奇、中央書記處書記、中央辦公廳主任丁薛祥，以及廣東省委書記李希。李希同時領導中紀委，出任書記一職。

晉身中共中央政治局常委，在常委中排名第2的李強，現年63歲，曾經出任浙江省省長、江蘇省委書記。李強2017年起出任上海市委書記，今年3月上海爆發大規模新冠疫情，採取嚴厲的封控措施，在網上引發民怨。到6月底上海復常，李強宣布：“我們打贏了大上海保衛戰”。

《華爾街日報》此前報道稱，李強是下一任國務院總理的熱門人選，有望在明年春天的人大會議上獲委任為總理。值得注意的是，59歲的副總理胡春華未能成為政治局常委，也沒有連任政治局委員。

據官方名單顯示，新一屆中共中央政治局委員共有24人，比上一屆少1人。除了新一屆常委7人外，另外17名政治局委員中，包括外長王毅、兩名中央軍委副主席何衛東和張又俠、國家安全部部長陳文清、中宣部部長黃坤明、中宣部副部長李書磊、發改委主任何立峰和中國社會科學院院長石泰峰。

來自地方的其他政治局委員有福建省委書記尹力、山東省委書記李干傑、陝西省委書記劉國中、天津市委書記李鴻忠、遼寧省委書記張國清、重慶市委書記陳敏爾、浙江省委書記袁家軍、北京市委副書記陳吉寧和新疆自治區黨委書記馬興瑞。

北京時間中午12時5分，新一屆中共政治局常委：習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希在北京人民大會堂同600多名中外記者見面。在中共二十大新聞發言人孫業禮作簡要介紹後，習近平發表講話。

習近平在講話中說：“經過全黨全國各族人民共同努力，我們如期全面建成小康社會、實現了第一個百年奮鬥目標。現在，我們正意氣風發邁上全面建設社會主義現代化國家新征程，向第二個百年奮鬥目標進軍，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。”

習近平指出，“新征程是充滿光榮和夢想的遠征。藍圖已經繪就，號角已經吹響。我們要踔厲奮發、勇毅前行，努力創造更加燦爛的明天。”12時30分，見面會結束。習近平等向中外記者揮手道別。