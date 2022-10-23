中遠入股漢堡港的一個集裝箱碼頭：與銷售漢堡港是兩碼事兒

中德關係

據德國電視一台報道，關於中國參與漢堡港的討論仍在繼續。在野黨聯盟黨的批評越來越多，但也有理解之聲。社民黨領導人克林貝爾否認中國將獲得進入關鍵基礎設施的渠道。

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聯盟黨要求禁止社民黨籍總理朔爾茨將漢堡港一家運營公司的股份出售給中國航運公司中遠集團的呼聲越來越高。基社盟政治家多布林特要求朔爾茨“儘快阻止中國人入股。”他向《周日版世界報》表示，將天然氣儲備設施出售給俄羅斯應該是一個警示。

基民盟外事政治家羅特根向馮克媒體集團表示，朔爾茨正在將德國的對華政策引向錯誤的方向。“他想讓中國政府進入漢堡港，從而進一步增加我們的依賴。”而經濟對中國的現有依賴是“不負責任的，增加它會進一步危及我們國家的主權。”

基民盟領導人梅爾茨在一封通函中警告說，中國入股該碼頭公司“將深遠深刻影響我國的安全利益。”“中國國有企業將獲得漢堡港貨運的基本數據。”

但基民盟籍石荷州州長君特對銷售部計畫表示理解。他說，“對我們石荷州來說，重要的是漢堡港在經濟上取得成就，並且有人在那裡投資。”他說，在這個領域的工作是做得有防禦性的。這裡涉及的是漢堡港的一個子公司和它的少數股權。他認為，這一銷售是可以理解的。

社民黨領導人克林貝爾（Lars Klingbeil警告說，不要草率下結論。他說，這是關於一個碼頭的少數股權，不是讓中國人進入關鍵基礎設施。克林貝爾在德國廣播電台上還表示，他建議不要重複再與俄羅斯打交道時所犯的錯誤，不應該對中國有任何類似的依賴，例如在技術領域。

格林貝爾還強調說，關於漢堡港交易的談判已經進行了一年之久。如果漢堡港務局和漢堡市長說，這不會導致中國對關鍵基礎設施產生任何影響，那麼，這與出售漢堡港是兩碼事兒。這一點必須準確地澄清說明。

朔爾茨在接受《周日版世界報》採訪中也強調說，銷售股權涉及的不是關於漢堡港的一部分。中遠公司希望收購的是一家在漢堡一系列集裝箱碼頭中經營其中一個碼頭的公司的少數股份。土地完全是屬於城市的。他還提到碼頭很長時間以來就希望有人投資，但很長時間無人問津。

中國中遠集團希望收購漢堡港集裝箱碼頭托拉羅特（Tollerort）的35%的股份。政府審查期一直持續到10月31號。如果政府不禁止，銷售就可以進行。社民黨籍總理朔爾茨10月21日在歐盟峰會上拒絕對中國可能入股漢堡港一家公司的批評。由於聯盟執政的綠黨和自民黨均反對該銷售計畫，媒體估測，朔爾茨可能必須行使總理的路線決定權來給銷售放行。