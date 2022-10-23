德國《經濟周刊》：習近平獨特的權力秀

德媒看習近平

隨着中共二十大周六落幕，德國媒體普遍認為，中國強人習近平穩固並擴大了其權力。

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德國《世界報》認為，習近平繼續穩固了他的權力，而李克強總理則在領導層重新組合上成為犧牲者。7個政治局常委中，李克強沒了座椅。還有三人也不再是常委，他們是上海的共產黨負責人韓正，副總理汪洋和習近平長年心腹栗戰書。中國官媒報道說，前國家主席胡錦濤周六因身體不適，離開了會場。胡錦濤屬於共青團派。這一派系受到習近平的削弱。他被認為是老的集體領導和限制領導人年齡模式的代表，以便象毛澤東一生掌權的現象不再出現。但習近平廢除了這種制度化，創造了一個任何人都無法接近他的個性化制度。專家認為，權力集中在一個人手裡會導致糟糕的決策程序。習近平在商業和科技領域的失敗干預，以及他對嚴格的清零戰略的堅持，都已成為中國的沉重負擔。

德國電視一台也認為，習近平穩固並擴建了他的權力。20大為習近平的第三個任期鋪平了道路。代表們對他的持續領導表示祝福。新一屆中央委員會將於周日召開會議。習近平將被確定為第三個任期的秘書長兼軍事委員會主席。這樣做是違反常規的。常規是在擔任兩屆黨和國家領導人後，就必須退下來。再者，69歲的習近平已超過了黨的內部年齡限制。習近平繼續連任，使他成為長期獨裁者毛澤東以來最強大的中國領導人。觀察人員認為，前國家主席胡錦濤被攙扶離席一幕，是現任和未來國家元首和黨內領導人的權力展示，也是對黨內反對派的警告。在過去的十年裡，習近平一直用鐵腕統治，根據自己的喜好調整中國和共產黨。他的優先事項是安全，政府以“共享繁榮”的名義控制經濟，更自信的外交，更強大的軍隊以及接管台灣。

德國《經濟周刊》認為，德國企業本來希望，黨代會後，中國領導層會稍稍放鬆韁繩。但恰恰相反，習近平利用這次代表大會進行了一次獨特的權力展示。黨代會的聲明表明，中國會繼續堅持其政策，習近平進一步擴大了權勢。重視市場的李克強總理在大會結束時，甚至不再是新一屆中央委員會的成員。而胡錦濤被攙扶出席，也引起了疑惑。他不一定是現任黨魁的支持者。而經濟代表在黨代會上，也越來越插不上嘴。根據英國《金融時報》的消息，2296名代表中，只有18名還是中國私有企業的領導人。五年前是27位，十年前是34位。中國經濟發展越來越多地受到意識形態的左右。但中國經濟仍然

處於嚴重危機中。政府將遠遠偏離約5%的增長目標。而習近平則達到了其目標，穩穩地坐在馬鞍上。