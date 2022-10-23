日本專家：20大後中國勢必維持對台灣施壓但很難立即武力犯台

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就中國國家主席習近平在20大後破例三連任中共總書記，有日本專家預計：中國勢必維持對台施壓，但很難立即武力犯台。

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中央社轉引日本每日新聞報道：日本東京大學教授高原明生和防衛研究所主任研究官山口信治認為：習近平進入第3任期，實屬罕見，今後如何掌舵，值得關注。習近平追求家長制獨裁統制體制，給鄧小平改革開放政策所建立的集體領導體制明確的畫下了休止符。習近平打壓香港新疆，以打壓異己以推動同質化，但是否真能達成社會的穩定化，是個疑問。習近平的作法正與多元文化共生的概念背道而馳。

山口則指出，中共領導班子清一色習色彩有利於其推動政策的環境，但政策一旦失敗，就很難轉換方針，對環境變化的應變力較弱。

有關緊張升高的兩岸關係，山口研判，中國勢必維持採取對台施壓的路線，但很難立即武力犯台。他分析指出，美國眾議院議長裴洛西訪台之後，中國實施大規模軍演對台施壓，但也盡量避免變成無法控制的局面，因此不太搧風點火，可能是不希望國內炒熱此問題。

高原表示，這次中共黨大會報告相較於5年前的黨大會雖然語調顯得較嚴厲，但仍堅持和平統一的方針，此政策不變。雖然無法斷言中國武力犯台的可能性是零，但現階段看不出中共有具體增強武力犯台的跡象。

山口還指出，習近平提拔何衛東擔任中央軍事委員會副主席的這項人事也值得關注。何衛東出身於據點位於福建省的“第31集團軍”（因軍改已廢），在台灣海峽成為軍事焦點之際，習近平選了懂得如何思考作戰方法的人物。