日本輿論熱議中共二十大及一中全會

日中關係

中共二十大於22日閉幕，一中全會於23日召開。《朝日新聞》23日報道稱，中國共產黨23日召開二十屆中央委員會第一次全體會議（一中全會），選舉習近平主席（69歲）為總書記。以10年兩屆為原則推動更新換代的體制已經瓦解，習領導層進入第三個任期。儘管任期為5年，但沒有任何規定會迫使習近平下台，一個時間更長的政權已出現在人們的視野。

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《每日新聞》報道稱：23日，中國共產黨召開二十屆中央委員會第一次全體會議，中央委員會是在22日黨代表大會閉幕日選舉產生。在中共23日公布的24名新任政治局委員中，胡春華副總理（59歲）不在其中。胡春華曾擔任黨的精英培訓機構共青團的第一書記，胡錦濤前總書記和李克強總理也曾任此職，他40多歲成為政治局委員，被視為下一代領袖。

TBS NEWS DIG Powered by JNN報道說：在昨天召開的中國共產黨重要會議上，外長王毅首次當選政治局委員。他很有可能接替楊潔篪（72歲），而楊潔篪是迄今為止的最高外交官員。

王毅外長是在習近平主席指導下推行“戰狼外交”政策的人，王毅擔任外交最高官員，表示第三期習近平政權還有可能繼續這一外交路線。

《朝日新聞》數碼新聞23日報道稱：關於胡錦濤前總書記在中國共產黨全國代表大會閉幕式中途離場一事，官方媒體新華社22日晚在其官方英文推特賬號上說：“胡錦濤身體不適。”這一幕被全世界報道，引發外界猜測胡總對黨的人事不滿，新華社為此“滅火”。