法國記者：習早為成為終身主席鋪平了道路

步“終身制”老路

10月23日，中共二十屆一中全會結束，中共新一屆政治局常委與中外媒體見面。法國新聞電台發表題為“習早為成為終身主席鋪平了道路”的報道，指出習近平被正式再次任命為共產黨總書記，圍着他身邊的都是些忠誠的盟友，成為現代中國最有權勢的領導人。 明年三月，他將獲得第三個任期。

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習近平能夠成功第三次連任也不是什麼令人意外的事情。法國國內新聞台總結了習近平如何進一步鞏固他的地位，使他成為自毛澤東以來國家最有權勢的領導人。

中共中央政治局常委會的常委是中國擁有最高領導、決策權力的人，屬於正國級黨和國家領導人。23日我們看到的新名單的名字好像很模糊，但他們都是中國權力登峰造極的人物。

法國電視台駐華記者阿爾諾·米蓋（Arnauld Miguet）告訴法國新聞台：中國新二號人物，也就是未來的總理，名叫李強。 “他是上海市委書記，是去年春天在上海實施嚴厲而混亂的清零政策的人。”

新加坡國立大學政治學助理教授莊嘉穎博士（Dr. Chong Ja Ian）對路透社記者表示：習近平身邊是些“信徒”中最虔誠的信徒。這似乎是在進一步鞏固他的權力。這也意味着決策和戰略核心牢牢地掌握在習近平的手中。

新加坡國立大學中國政治專家吳木鑾（Alfred Wu Muluan）對記者表示：習近平身邊都是他的人。這顯示出他不僅僅執政到2027。2027年之後習近平還想繼續執政。

習早為成為終身主席鋪平了道路

自 1976 年毛澤東逝世以來，規則構成了權力交接的框架。中國國家主席只能連任兩屆，最長任期十年。但在 2018 年，習近平成功地修改了憲法，取消了這些限制並取消了任期限制。面對這種史無前例的設置，觀察家們當時就已經感覺到，這種變化為現年69歲的領導人開啟了終身制的可能性。

法國新聞電台表示，人們的猜測而今得到了證實。 一位不願透露姓名的中國政治學家告訴法新社：“習近平的連任是他個人權力極度集中的結果。”對他來說，“毫無疑問”現任中國國家主席尋求終身掌權。

這個新階段只是習近平為推動他登上中國歷史高峰而精心組裝發射的火箭。在修憲和組建中央委員會的技術層面和法律層面，習近平在不同層次、不同場合推動思想制度化。

2021年11月16日通過了中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議。決議中把“習近平新時代中國特色社會主義思想深刻汲取中華優秀傳統文化的思想精髓”。

法國新聞電台表示：這位中國國家主席還設法將他的思想融入學校教科書。 2021學年開學以來，課本上充斥着習近平的名言。習思想主題是多種多樣的：愛國主義、共產黨的作用、公民的地位，甚至軍隊的重要性。具體來說，從6歲開始，所有中國學生都被灌輸了習思想，作為絕對的參考。

2018年3月11日，第十三屆全國人民代表大會一次會議通過《憲法修正案》，習近平新時代中國特色社會主義思想與科學發展觀一同被寫入中華人民共和國憲法。

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在“學習強國”上賺積分已經成為很多上班族、學生和公務員必須做的事情。這是一款專門用於協助習近平主席及執政的共產黨做宣傳的應用——類似於毛澤東《紅寶書》的高科技版。

法國記者表示：雖然很多人欣然接受了“學習強國”應用程序，將其視為愛國的表現；但也有一些人認為這是過分狂熱的官員強加的負擔，也是對自毛時代以來最強勢的中國領導人習近平的個人崇拜日益增強的又一跡象。