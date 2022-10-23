美聯社報道中共20大後習近平將不顧民眾反對繼續清零

中國清零政策

習近平的動態清零已導致中國天怒人怨。美聯社報道：中共20大後，習近平將不顧民眾反對繼續清零。

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報導說：中共20大，中國民眾注意的不僅是黨大會本身，更關心是否會放寬目前嚴厲的應對新冠疫情清零政策，然而從官媒連篇評論來看，清零政策會繼續實行。

在20大舉行前，老百姓曾有所期待，大會舉行前的進一步收緊清零措施或在黨大會後有所放寬。但官方《人民日報》在黨大會舉行前夕連發三篇評論，指出“躺平不可取，躺贏不可能”，動態清零才是最佳方案。

中共總書記習近平在20大的開幕演說中指出，中國“堅持人民至上、生命至上，堅持動態清零不動搖”，稱是最大限度保護了人民生命安全和身體健康，同時“在統籌應對疫情和經濟社會發展方面取得了巨大成就”。

美聯社的報道說：然而在嚴厲防疫措施及強硬執法下，產生的不滿情愈來愈高漲，甚至出現憤怒的反應。公開的抗議在中國相對罕見，但上海、丹東等地已見到街頭抗議，甚至在20大舉行前，北京四通橋有人懸掛橫幅，要求結束清零政策，並進一步號召推翻習近平，說明了民眾對清零政策的不滿已轉化成對習近平的不滿。

美國西東大學(Seton Hall University)全球健康研究中心主任、中國公共衛生專家黃嚴忠指出：中國是時候改變清零政策了，因為社會不穩定的跡象愈來愈多，尤其是在中產階級和城市居民里，現在最重要的問題是這種不穩定因素是否已經到了一個臨界點。

總部位於北京的策緯諮詢公司(Trivium China)高級分析師陳昕然指出，中國繼續實施嚴厲的防疫措施不會因為中共20大的結束而放寬，原因是實施清零政策的所有條件都沒有改變。他指出，目前中國不僅缺乏有效疫苗，也沒有健全的家庭隔離規則。