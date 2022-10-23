習近平第三任期將對香港產生怎樣影響？

中國，香港，中共二十大

中共二十大落幕，習近平一如預期獲得三度連任。習近平的第三個任期將對香港產生什麼影響？ 在香港的法國漢學家高敬文（Jean-Pierre Cabestan）在接受法廣記者海克 施米特（Heike Schmidt）的採訪時表示，二十大本身或者並不對香港產生決定性影響，但北京自2020年在香港實施嚴厲的國安法以來，支持民主的反對派遭噤聲，香港正面臨著前所未有的人員外流。

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以下是對高敬文的訪談主要內容。

高敬文：我覺得中共20大本身可能對香港不會有決定性的影響，中共想要對香港採取的措施都已經實施，包括2020年的國安法，2021年初對民主派的逮捕，因此今天人們生活的是另一個香港，更多監控，不再有政治生活。

國安法實施當然對香港產生了直接影響，民主派的邊緣化，被司法起訴，同時也包括公民社會受到打壓，工會被取締，無論是教師工會或是學生工會。所有活動人士，所有敢於公開批評中共的人、親民主派，支持2019年民主運動的人，包括當時的口號，如“榮耀香港”等都不能在公眾前出現，包括社交網絡， 這些都顯示今天香港的表達自由受到壓制，所有民主訴求都被當局取締。

就外界普遍感到的國安法在香港的實施，其邊界紅線並不清晰的問題，高敬文表示，“我認為當局有意在保持司法的邊界模糊性，目的是對香港人製造一種恐懼和謹慎，這一點很奏效，我看到周圍的人有了很多的自我審查，更加小心，也更加擔心，這也解釋了為什麼兩年來已經有12萬香港人離開香港。”

海克 施米特：您認為確實有香港精英的逃離嗎？

高敬文：是的，因為離開香港的人往往是中、高產階層的，他們不想生活在中共治下的香港，面對像大陸知識精英一樣所面臨的狀況。