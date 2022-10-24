中國今報第三季度經濟開始回升 讓分析驚訝

中國/經濟增長

根據中國官方今天公布的數據顯示，儘管清零措施導致經濟增長放緩，但中國第三季度的經濟增長同比增速回升到3.9%，這個數字超過了分析師的預測。法新社說，這些數字是在習近平被重新任命為中國共產黨黨魁的第二天公布的，而且晚了六天。

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中國今天報告說第三季度增長回升。中國宣布這一經濟統計數據，沒有事先宣布或召開新聞發布會，這與通常的做法不同。

法新社說，該經濟增長數據原定於上周二出籠，但在最後一刻被推遲，中國官方沒有解釋原因。

雖然有疑問，但鑒於中國作為世界第二大經濟體的重要性，中國的官方GDP數字，雖然有明顯的政治性，還是受到了高度關注。

中國強大的經濟規畫機構（NDRC）的一名官員穆紅告訴記者，中國應該 "不再簡單地關注GDP，而是關注創新，以實現高質量發展"。

法新社採訪的一組12名專家預計，在 新冠病毒疫情"清零 "政策的作用下，7月至9月期間國內生產總值平均同比增長2.5%。與許多選擇與病毒共存並取消限制的國家相比，中國繼續遵循不靈活的清零防疫政策。

這些清零措施經常導致企業和工廠意外關閉，限制經濟活動和旅行，並嚴重影響了家庭消費。

在第二季度，中國的GDP停滯不前，同比僅增長0.4%，是2020年以來最糟糕的表現。官方說，但是現在 "經濟正顯示出復蘇的跡象"。

周一公布增長數字的同時，還公布了一系列經濟數據：衡量家庭消費的主要指標--零售額在9月份放緩至一年內+2.5%，而8月份為5.4%。 工業生產從8月份的4.2%反彈至同比+6.3%。最後，中國9月份的失業率上升至5.5%，而一個月前為5.3%。

據法新社，然而，這一數字並不能完全反映經濟狀況，因為它只是針對城市居民計算的。它實際上排除了農村地區包括地位特別脆弱的數百萬農民工。許多人在2020年的第一波疫情後失去了工作。

周一發布的數據還顯示，9月份的出口數據有所放緩，中國的海外銷售同比增長5.7%，而8月份為7.1%。

中國已將今年的增長目標設定為5.5%左右，但許多分析家現在認為這是不可能實現的。

國際貨幣基金組織（IMF）預計中國經濟年增長為3.2%，是1976年以來的最低水平，2020年新冠病毒疫情大流行年除外。