中國全球聲望稱暴跌支持度銳減

中國/國際聲望

一份25國調查顯示，過去4年中國全球聲望暴跌，在西方世界尤其如此，若北京試圖武力犯台，國際間多數輿論贊成以某種形式對台援助。

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據中央社引述英國“衛報”（The Guardian），全球線上民調業者“輿觀”（YouGov）及劍橋全球主義方案（Cambridge Globalism Project）這份民調發現，中國在世上其他地方雖比在西方受歡迎許多，但調查訪問的25國，有20國仍偏好美國作為超級強權。調查顯示，中國的國際地位快速跌落神壇，比起2019年這份民調首次進行時大幅滑落；在部分國家，認為中國在世界扮演正面角色的受訪者銳減一半。

對中國的好感度過去4年呈下滑趨勢，波蘭從46%跌至24%，法國36%至17%，德國30%至13%，丹麥32%至11%，意大利41%至24%，英國35%至11%，印度44%至23%，美國27%至18%。

對中國的觀感之所以變得較負面，部分是受到新冠病毒疫情影響。逾8成受訪者認為疫情始於中國，相當大比例（在許多國家至少40%）懷疑病毒源於實驗室或在實驗室製造。

中國侵犯人權的行為似乎也漸成關注焦點。在包括法國（從39%上升至45%）、德國（從46%上升至53%）、丹麥（從45%上升至53%）、西班牙（從21%上升至30%）和希臘（從18%上升到29%）等國家，認為中國當局“未經公平適當的法律程序就把數以十萬計中國公民關進集中營”的比率，今年比去年還多。

這份在8月24日至9月22日間進行的民調也發現，對美國抱持正面觀感的受訪者激增，部分國家呈V型反轉，正面觀感在2019年至2020年間下滑後，過去2年呈現回升，甚至不時達到新高。

據該報道稱，美國的領導地位明顯更受歡迎，例如今年有62%的德國受訪者表示偏好美國而非中國作為世界政治霸主，2019年這一比例為43%。英國抱持這種看法的比例，則從52%增加至67%。

而且，在絕大多數國家，有更多人選擇美國而不是中國作為他們首選的超級大國。尼日利亞支持美國和中國的比例分別為77%和15%，印度為69%和9%，墨西哥為48%和23%，巴西為59%和11%，希臘為45%和19%。

對台議題上，包括英國（51%）、澳洲（62%）和美國（52%）在內的約半數受訪國家多認為，如果中國以武力吞併台灣，“其他國家應向台灣提供協助”。瑞典（55%）、丹麥（51%）、印度（51%）、日本（55%）、肯尼亞（63%）和尼日利亞（60%）的受訪者也多數這樣認為。

而在贊成比例未過半的其他國家，大多數也支持協助台灣，包括在法國、德國、西班牙和波蘭，贊成對台提供協助者比不贊成者多，這幾國贊成對不贊成的比率分別為38%對22%、43%對27%、38%對22%和40%對15%。