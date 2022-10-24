中國兩姐妹聯手大織賣淫網 20大翌日遭法國司法清算引關注

中國/兩中國姐妹織網組織賣淫

被指控拉皮條的兩名中國姐妹和因為賣淫出租房屋而受審的9名房東，周一在法國西南波爾多刑事法庭對一個在法國各地活動的賣淫團夥案審中，被審判。中共20大過去一個星期引發法國及世界輿論聚焦，此案也吸引關注。

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據法新社今天報道稱，擔任拉皮條團夥首領的兩名中國姐妹今天在法國受審。審判於周一在西南部城市波爾多開始，被告將面臨為期四天的審判，罪名是在一個有組織的團夥中犯下嚴重的組織賣淫行為。

兩名拉皮條的中國姐妹和其中一人的丈夫也將不得不對有組織的團夥販運人口、嚴重的洗錢和參與犯罪團夥的行為負責。

此案始於2020年1月的一份匿名證詞，該證詞譴責在法國西南部的蒙托邦中心的一個公寓中不斷地有人進出。警方隨後介入了該樓的出租房，並發現兩名中國公民在一個尋芳網站上註冊。經過長時間的監視和電話監聽，調查人員追蹤到主要組織者，47歲的音譯為胡艷的中國人。

這位已是母親的人在法國中部一個小村莊的家中，在一個尋芳陪樂網站上發布廣告，並在Airbnb等平台上出租外省的住宿，組織旅行，並擔任客戶的中介，確定價格和會面地點。之前，該案負責人，被稱為"女老闆 "的人曾為其他類似的網絡工作過。2019年，她成立了自己的賣淫企業，然後把小她兩歲、從中國帶出來，現在巴黎地區登記住址的妹妹音譯為胡秀琴，拉入組織賣淫營業，並幫助她在法國17個城市開展有利可圖的尋芳業務。

警方對十幾個妓女進行監督和計時，這些妓女通常是中年人，說著蹩腳的法語，她們向鴇母們支付一半的賣淫收入。

消息沒有確指賣淫者是否是兩名鴇母的中國同胞。

消息說，調查人員在涉案者的家中發現了46,000多歐元的小額鈔票，在巴黎郊區發現了近40,000歐元。一些現金案發前已被轉移到在中國的賬戶。

周一，這兩名婦女在聽證會上得到了一名法庭提供的翻譯的協助。

法新社說，儘管有這些罪證，胡艷的丈夫，一個木匠，一直否認對他妻子的拉皮條活動有任何知情了解，他說以為她是一個名從事中國傳統的中醫按摩的總機接線員。

法院指控被改造成妓院的樓房公寓的業主在知情的情況下視而不見。

預計庭審陳詞星期三結案，判決隨後應當在星期四作出。