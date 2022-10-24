中國官媒充斥擁護習核心讚歌 社交媒體仍有人閃貼“我不同意”

中國/20大/李文亮

雖然金融市場周一用股市大跌嚴厲地評判了中國共產黨代表大會的結果，但在中國的官媒與互聯網上，唯一允許的回應是全力支持擁護習核心。

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據路透社今天報道稱，在中國的互聯網上，只許為黨和習近平喝彩。

中國國家主席習近平在周日結束的全國代表大會上打破了先例得到第三個領導任期，引入了一個新的政治局常委，其中滿是擁護者，引發內地和香港股市大幅下挫，因為投資者擔心經濟增長將放緩，並成為意識形態驅動的政策而犧牲。

但分析人士表示，在中國的互聯網上沒有看到這樣的股市下跌反應，中國的互聯網已經受到嚴格監管，並且在大會之前和大會期間都加強了內容審查。

微信和微博社交媒體平台的用戶被禁止對許多議事進行評論，只能看到精選的評論，這些評論都是對黨的讚揚。

一些社交媒體用戶在不透明的帖子中表達了批評。周日習近平公布新的政治局常委後不久，一些人發表了簡短的“我不同意”。此類帖子在幾分鐘內被刪除。

報道中國社會趨勢的微博網站What's on Weibo的主編Manya Koetse說，圍繞重大政治事件的時期總是會出現嚴格的審查和對社交媒體的更嚴格控制。

中國國營的《環球時報》前主編、熱心評論員胡錫進的微博賬號通常支持政府立場並引來數千條評論，這是一個罕見的網絡平台，可以看到不同的觀點。但在周末，當局似乎沒有冒險。胡錫進的五個與20大相關的帖子中有三個的評論部分被禁用，而在其餘兩個上，只能看到少量評論。

與此同時，中國各地的國家和黨組織在網上發帖大力宣傳這次大會，突出了對習近平和黨的會議成果的讚譽。讚揚20大與習核心的內容到處充斥。

一個罕見的可以看到反對意見的在線場所是李文亮的微博賬戶，他是武漢市醫生，在對 COVID-19 發出警報後於 2020 年去世，他的最後一條微博帖子已成為許多希望發泄的在線避風港個人困境和公共政策。周日在那裡發布的幾條評論在被刪除之前暗示了中國的變化，例如有人警告“冬天來了”。“一個荒謬的時代，”另一個說。李文亮的身後賬戶里對20大結果的討論一直持續到深夜，但沒有人敢於明確提及習近平的名字。據一位評論者寫道：“李醫生，我第一次覺得這個國家不會好起來，我真的很失落。”另一個人問道，“他怎麼會這樣？”