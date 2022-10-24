中國將啟動光棍節網購 沒有直播超級主播可能喧鬧不再

中國/光棍節網購

當阿里巴巴周一開始光棍節網購盛會時，這將是多年來首次沒有成為其兩大銷售明星的頭條新聞，這給中國最大的購物活動蒙上了一層陰影，也讓品牌猜測他們會如何促銷。

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據路透社今天報道稱，沒有直播超級主播的光棍節讓阿里巴巴陷入困境。阿里巴巴這家電子商務巨頭為 11 月 11 日的一天促銷活動以及節日前促銷活動，將從 7 天的預售開始，以允許旗下淘寶和天貓市場上的購物者將存款存入以後能以折扣價購買商品。

近年來，預售的頭條是李佳琦和薇婭，他們分別被稱為中國的直播銷售王和女王，他們在阿里巴巴集團控股有限公司的直播頻道淘寶直播上銷售從口紅到火箭發射器的各種商品。去年，他們在開幕當天共預售了價值人民幣 189 億元（合 26.1 億美元）的產品，約佔整個活動 5403 億元人民幣收入的 3.5%。

但今年將沒有薇婭。自去年 12 月因逃稅被罰款以來，她一直處於離線狀態。而李佳琦，在他失蹤三個月後，一直缺席阿里巴巴的光棍節營銷活動，網民猜測他的一個直播冒犯了中國審查員。阿里巴巴拒絕就他是否參加今年的活動發表評論。

李佳琦上個月重返熒屏，但仍比他失蹤前低調。接近李佳琦的人士告訴路透社，今年光棍節化妝品產品將僅占其產品線的 30%，而去年這一比例為 40%，並且將展示更多必需品和中國品牌。

分析師預計，由於經濟放緩和中國的新冠病毒清零政策，今年的雙十一整體銷售將再放緩一年。去年，阿里巴巴在監管審查中緩和了該活動的營銷炒作，只實現了 8.5% 的銷售額增長，為有史以來最慢的增長。

6 月，阿里巴巴的競爭對手京東也錄得有史以來最慢的 618 銷售增長，這是中國僅次於雙十一的第二大購物節。

在給路透社的一份聲明中，阿里巴巴駁斥了因沒有直播超級主播引發對流量的擔憂。因為“淘寶直播不是流量驅動模式，而是幫助商家可持續發展業務。”