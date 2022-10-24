中國總理位：李克強將下 新二號李強或上

中國/李強

中共總書記習近平最親密的心腹之一李強在周日的中共20大被提拔為中國共產黨的第二號人物後，幾乎肯定會成為中國的下一任總理。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社報道稱，習近平的盟友李強可能成為中國的下一任總理。這位上海的黨政官員使其他兩位具有更多傳統資歷的候選人黯然失色，這是一個強有力的舉措，反映了習近平將其盟友安排在最高權力級別的常委會上。

在李強混亂地處理了上海為期兩個月的嚴重封鎖之後，他獲得如此高職位的可能性當時曾被認為似乎很有限，因為在此期間，該市2500萬居民為獲得食物和基本醫療服務而奮鬥。

根據澳大利亞悉尼洛伊研究所的理查德-麥格雷戈(Richard McGregor)說：如果說有各種證據表明在習近平的中國，忠誠勝過任人唯賢，那麼李強的晉陞就是這樣。他說："李強可能有足夠的能力，或可成為一個好總理，但除了是習近平給他的個人恩惠，很難看出李強是如何做到如此的晉陞。

據該報道，雖然在上海，前黨的領導人被提拔到黨的全國高級職位並不罕見，但李強在中央政府一級沒有任何經驗，與幾乎所有前總理不同。然而，他在地方政府卻有豐富的經歷，李強曾在東部的浙江省和東部的江蘇省擔任重要的領導職務。最重要的是，在2004年至2007年期間，習近平擔任浙江黨政領導時，他是習近平的辦公室主任。

此後他的快速晉陞反映了習近平對他的高度信任。

2016年，在一起腐敗案導致多名省級官員落馬後，他被中國國家主席習近平空降到江蘇，次年成為上海的黨委書記。

中國的總理領導國務院，通常被稱為中國政府。該職位傳統上與國家的日常管理和宏觀經濟政策的實施有關。

法新社採訪歐亞集團的中國問題專家尼爾-托馬斯說："李強被認為是一位對商業友好的地方領導人，但這些技能是否能很好地用於監督宏觀經濟和監管政策，是值得懷疑的。

許多分析家認為，李強對中國領導人的忠誠，是習近平推動中國保守經濟議程的一種方式。

法新社說，現任總理李克強是一名經濟學家，他看到自己的經濟改革計畫受到了習近平日益增長的權威的阻撓。習近平多次倡導 "共同富裕"，其特點是限制娛樂和技術行業的過度收入，支持大型國有企業。該政策旨在減少財富不平等，但批評者將其解釋為對毛澤東時代政策的參考。