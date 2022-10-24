伊朗說：與中國合作能保證國際穩定

中國/伊朗

伊朗總統易卜拉欣-萊西周一祝賀中國國家主席習近平再次被任命為中國共產黨總書記。萊西並表示德黑蘭和北京的合作保證了 "國際穩定"。

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據法新社今天報道稱，伊朗稱與中國的合作保證了 "國際穩定。伊朗總統易卜拉欣-萊西說，兩國在多邊機構和國際組織中的合作，除了保證兩國的利益外，還有助於保護國際穩定與和平。

萊西說："實現伊朗和中國之間戰略夥伴關係的目標是在相互尊重和共同利益的基礎上擴大關係的一個模式。

中國國家主席習近平周日被重新任命為共產黨首腦，在他周圍有許多忠誠的追隨者，成為現代中國最強大的領導人。

9月，在烏茲別克斯坦撒馬爾罕舉行的上海合作組織（SCO）峰會上，雷西首次會見了中國國家主席習近平。在這次峰會上，伊朗總統呼籲加強與北京的經濟關係，特別是在 "石油和能源、旅遊、農業、貿易和投資 "領域。

2021年3月，經過多年的討論，伊朗與 "時代的朋友 "中國達成了為期25年的戰略和商業合作協議。它包括 "政治和經濟條款"。

據法新社，中國也是多邊對話的主要成員之一，與法國、德國、英國、俄羅斯和美國一起旨在恢復2015年達成的核協議，該協議凍結伊朗的核計畫以換取國際制裁的解除。