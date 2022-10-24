台媒：胡錦濤哪想得到自己有這一天

台灣/中國/中共20大

台灣《上報》總主筆陳嘉宏今天在專欄中發表文章，指出，2006年元月，還沒當上總統，剛接國民黨主席未久的馬英九在一場國民黨青年團成立的大會裡，勉勵在場的年輕人說：“希望將來國青團也能培養出一個胡錦濤”。胡錦濤出身中國共產黨青年團，被稱為是“共青團派”，又簡稱“團派”，胡錦濤正是共產黨“團派”的代表性人物。彼時，馬英九用胡錦濤來勉勵國民黨的青年，頗有向共產黨看齊的味道，其對時任中共總書記胡錦濤的敬佩孺慕之情更是溢於言表。

廣告 繼續瀏覽後續

上報的總主筆陳嘉宏寫道，馬英九這番話在台灣政壇立刻引發爭議，其中之一是出身馬英九團隊的作家龍應台。龍應台為此在當時的《中國時報》寫下一篇《請用文明來說服我──給胡錦濤先生的公開信》，文中批評馬英九這番話是“他從政以來所說過的最不及格的笑話”。於今重讀龍應台這篇文章，依舊直指核心、擲地有聲。據陳嘉宏摘取若乾片段於下：

“如果中國的‘價值認同’是由一群手持鞭子、戒尺和鑰匙的奴才在壟斷它的解釋和執行，而獨立的人格、自由的精神是被打擊、戒律、監控的物件，請問，我們談統一的起點理由究竟是什麼呢⋯⋯而我對中國的情感還是有條件的，台灣還有很多熱愛、深愛、無條件地執著地愛中國那片深厚土地的人──您又用什麼東西去跟他談統一，而他不致被人嘲笑、咒罵呢？”

“錦濤先生，您容不容許媒體獨立，您尊不尊重知識份子，您用什麼態度面對自己的歷史，以什麼手段去對待人民，每一個最細小的決定，都系在‘文明’這兩個字上頭。經歷過野蠻，我們不得不在乎文明。”

陳嘉宏說，無論是當年以胡錦濤當“青年模範”的馬英九，或是要求胡錦濤“以文明說服我”的龍應台，他們當然都想不到，在16年後，早已老病纏身，身形佝僂的胡錦濤，竟在眾目睽睽之下，被公開架離中共20大會場。

胡錦濤是中共第四代領導人，當年由中共元老鄧小平指定隔代接班，相較於他的前一任領導人江澤民、後一任領導人習近平，胡錦濤的企圖心較小，作風也顯得弱勢；但也有學者認為胡錦濤謹守分際，作法更為制度化也較能預測，他主政的10年其實中國對外關係最為平順、經濟向上發展的黃金10年。

胡錦濤到底做了什麼事惹怒了習近平，讓習近平非得在這個全世界焦點所在的公開場合展示自己的權力，羞辱這位前國家主席兼總書記，外界不得而知。但這令人匪夷所思的一幕，倒是提醒台灣人幾件非常重要的事情：

據陳嘉宏認為，第一、當年馬英九把胡錦濤當成“青年楷模”，但馬英九未曾有機會與胡錦濤正式打交道，反而曾與習近平有一場破天荒的“馬習會”。馬英九後來在自己口述的《八年執政回憶錄》里提到與習近平短暫會面後的印象，說習近平是個“認真、細心、雄才大略的人⋯⋯我感覺到習近平的‘真誠’。”“習近平上任後，中共一再強調不會輸出，也不會強迫他國接受中共的制度，讓我內心感到‘震動’。”於今看胡錦濤被強行架離這一幕，不知馬英九是否還覺得習近平“真誠”，內心是不是覺得“震動”？會不會為自己的政治判斷與識人不明捏把冷汗。

第二、如果共產黨習近平對於曾經提拔過他的前國家領導人都敢這樣公開羞辱，那還有什麼事情是他們做不出來的？如果連年邁的前國家領導人都深陷枷鎖、命運未卜，這樣的政權會如何對待自己的子民？台灣人有什麼理由去相信它的虛妄善意與承諾？

第三、龍應台當年為了共青團旗下刊物遭到停刊，用力地寫出3千5百字長文，要求胡錦濤“用文明來說服我”。事實上，不但胡錦濤的“文明”始終未向台灣叩關，如今面對權力更加集中、手段更為兇殘的習近平，以及萬馬齊瘖、再無異見的中國社會，難道能讓它“以武力來壓制我”？龍應台先前所謂“鼓吹戰爭者都是罪人”的說法，從來不該是對着台灣人說的。

據陳嘉宏寫道，身為國家前領導人，胡錦濤哪裡想到自己會有這一天？就如同習近平應該也想不到10年後的他會如何？政治繼承始終是獨裁國家領導人的死穴，只是他們向來以人民為芻狗，拿台灣當人質。若看不清楚這專屬於共產黨的權本主義，卻期望它以文明待我，那實在顯得天真了。