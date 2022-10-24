“婦女能頂半邊天”在習近平的“新時代”被拋棄了

中國女性地位

法新社北京電稿今天報道，她們代表了中國人口的一半，卻仍然無法接觸到上層權力。在周日中國共產黨高層宣布的改組中，女性是主要缺席者。

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該報道說，事情似乎變得更糟：中共的決策機構政治局在其 24 名成員中不再有女性。這是自四分之一世紀以來，前所未見的情形。

在中共中央委員會中，女性的比例已經下降：從 5.4% 下降到 4.9%，在 205 名成員中只有 11 名女性。至於常務委員會，沒有任何變化。掌權的七人，依舊是男人。

據中國內參（China Neican）一份文件感嘆道：“女性在中國政治高層的代表性仍然嚴重不足，據統計，女性佔中國人口的 48.8%，占共產黨員的 29.4%”。

迄今為止，政治局中唯一的女━72歲的孫春蘭已經退休。這位負責衛生政策的副總理定期被派到面臨疫情反彈的城市視察。她因下令採取嚴格措施而被稱為“鐵娘子”

但幾位分析人士指出，孫春蘭在中國政治中仍然是一個例外，男性和根深蒂固的性別歧視網絡依舊主導中國網絡輿論，這些輿論往往會縮短有前途女性的職業生涯。

與毛澤東在 1950 年代宣布的口號相去甚遠：“婦女能頂半邊天”。

墨卡托研究所（Merics）分析師雅各布·岡特（Jacob Gunter）周日在推特上質疑說：“如果不允許女性成為政治局的一員，我不明白女性在中國應該如何“頂起半邊天 ”。

對於悉尼大學教授陳明露（Minglu Chen音譯）而言，“中國共產黨對婦女權利的承諾更多是對改善她們經濟權利的承諾”。她說，該黨的理念是“女性加入工作世界”。

在習近平的隨行人員中也是如此。加州大學聖地亞哥分校政治學教授維克多·施（Victor Shih）說：“習近平在浙江和福建省的大多數前男同事現在都加入了政治局，然而，他的前女同事沒有一個能進入政治局，甚至沒有獲得省級領導職務。”

法新社指出，中國在 2001 年確實實施了配額制，要求除政治局外，各級政府和黨內至少有一名女性在場。但由於缺乏監督機制，並沒有得到真正的尊重。

“如果一個更好的配額制度已經到位並嚴格執行，那麼我們就會開始看到成果，” 陳明露說。她認為，目前的情況“也是一黨獨大的結果”。

法新社總結稱，1948年以來，中共中央政治局只招收了8名女性，其中副總理只有3人。

媒體和觀察家都希望孫春蘭能換成另外一個女人。要麼是中國婦聯主席沉躍躍，要麼是貴州省黨組書記沉義琴。

但沒有女性被提拔。