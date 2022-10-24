新任政治局常委蔡奇曾訪問台灣，見過很多人，考察過多個地方

中國/台灣/兩岸關係

曾經在北京清除“低端人口”而產生很大爭議的蔡奇晉身新一屆中共政治局常委，被視為“大爆冷門”。根據中央社的報道，蔡奇還曾經在2012年7月訪問過台灣，事後在大陸的媒體上發布“台灣行日記”。根據日記，蔡奇見了他在高雄的二舅與多名政經界人士，也考察了多個地方並讚揚台灣的便利商店。

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中央社報道，2012年，蔡奇在大陸媒體財新網發布的“台灣行日記”，周一被翻出並引發熱傳；到了傍晚，這篇文章已經遭到刪除。

蔡奇是在2012年7月6日到12日到訪台灣的，當時他是中共浙江省委常委、省委組織部長；從日記可以看出他跑遍了台灣。

根據日記，蔡奇搭乘台灣華信航空的班機，從杭州抵達高雄。在高雄，蔡奇首先“拜會（國民黨）高雄市黨部，與中常委黃一成、黨部主委顏世一友好交談。”

隨後，蔡奇一行前往中山大學考察，受到楊弘敦校長的接待。之後，蔡奇前去看望當時已14年未見的二舅。

訪台7天當中，蔡奇會見到諸多台灣政治人物，包含時任高雄市議長許崑源、新竹縣長邱鏡淳。國民黨榮譽主席連戰也會見了他們一行，時任副主席林豐正、蔣孝嚴、洪秀柱等人也在座。

日記提到，在會見許崑源的時候，“國民兩黨團總召陸淑美、洪平朗在座”，顯示蔡奇也見到了民進黨的政治人物。蔡奇還見了時任宜蘭縣頭城鎮長陳秀暖。

根據日記，除了會見政界人士，蔡奇還考察了台灣多個地方。蔡奇表示，7-11便利店值得一學。