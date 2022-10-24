李克強最快表態 維護習核心 栗戰書汪洋緊隨

中國/中共20大/李克強

中國國務院總理李克強22日未當選中共20屆中央委員，確定明年3月卸任後退休。中央社引述中國官方央視新聞聯播，李克強今天主持召開國務院黨組會議，深入學習貫徹黨的20大精神；會議表態堅決維護習核心。

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中國總理李克強主持召開國務院黨組會議，表態維護習核心。據中國官方消息，與李克強一樣未能連任中央政治局常委的全國人大委員長栗戰書、全國政協主席汪洋，今天也分別召開人大、政協黨組會議，學習貫徹黨的20大精神，表態擁護習近平。

官方消息稱，李克強24日主持召開國務院黨組會議。會議指出，黨的20屆一中全會選舉產生新一屆中央領導機構，習近平總書記作了重要講話。國務院黨組和國務院部門要深入學習會議精神，“認真貫徹落實”。

會議並指出，要深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，“堅決維護習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想。”

中共20大22日閉幕，公布20屆中央委員會委員名單，李克強未在名單內，提前宣告他不能連任政治局常委。明年3月全國“兩會”召開，已任滿兩屆總理的李克強將卸任，退出中共權力核心。