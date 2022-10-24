李強比李克強還強？路透說重振經濟是艱巨任務

中國/經濟/李克強

剛剛過去的星期天，中共總書記習近平被確認打破先例任第三個共產黨總書記任期，他並介紹了政治局常委，其中包括上海共產黨總書記李強，李強被認為現在有望接替李克強擔任總理。政策內部人士和分析師周一表示，將於 3 月上任的中國下一任總理別無選擇，只能加大刺激力度以重振受新冠病毒蹂躪的經濟。

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據路透社今天引述分析說，習近平的下一任總理面臨重振中國經濟的艱巨任務。在習近平越來越重視安全的時候，新總理人選李強將負責推動增長，以抵禦可能破壞社會穩定的廣泛失業。

李強將面對世界第二大經濟體一直受到嚴格的新冠疫情限制和不斷加深的房地產危機的拖累問題，而隨着執政的共產黨加強對經濟的控制，對任何有意義的改革的希望已經減弱。

周一，香港股市暴跌，中國股市也下跌，人民幣走弱，此前中國最高管理機構的新陣容加劇了人們對習近平將以經濟增長為代價加倍實施意識形態驅動政策的擔憂。

一位政策消息人士匿名表示：“新冠疫情防控措施短期內不會大幅放鬆，樓市短期內不會回暖，改革派已被徹底消滅，打擊了投資者的信心。”消息人士說：“新的經濟團隊將別無選擇，只能在明年採取大規模刺激措施來支持經濟，重點是投資和大項目。”

中國經濟沙皇劉鶴是一位受過美國培訓的經濟學家，被視為早期改革背後的大腦，他將被習近平的另一位助手何立峰取代。據路透社報道，支持改革的央行行長易綱可能會在 2023 年達到強制退休年齡時下台。但李強的升職令許多政策內部人士感到驚訝，他們指出上海的新冠病毒疫情疫情處理不當，導致上海 2500 萬人被封鎖了兩個月，而且李強在國家級經濟角色方面缺乏經驗。

據政策內部人士和分析人士表示，習近平以市場改革為代價推動國家主導的經濟模式可能會危及他在本世紀中葉將中國變成全球大國的長期目標。

習近平的常委選擇令投資者失望，他們一直希望他能留住一些改革派官員，包括前廣東省委書記汪洋。

據路透社說，中國的經濟奇蹟始於 1978 年鄧小平啟動歷史性改革，允許更多的私營企業和對外資開放經濟。