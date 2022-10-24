習家軍變習家黨 網絡嚴控股市哀

習近平

中國國家主席習近平在22日落幕的20大期間取得史無前例的第3個任期，並選出清一色“習家軍”的新一屆政治局常委。由於投資人擔心經濟成長淪為意識形態驅動政策下的犧牲品，中國和香港股市大幅下挫。而受到嚴控的中國網路網路一片和諧，唯一可見的回應都是“全力支持”、“恭喜祖國”這類謳功頌德、普天同慶的正面言論。

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路透社報導說，中國網路長期受到嚴格監管，當局更會在20大之前和期間進一步收緊輿論。在微信和微博上，用戶被禁止對許多議程進行評論，平台僅顯示“精選評論”，這些評論千篇一律都是對黨的讚揚。部分社群媒體用戶隱晦發文批評。習近平昨天公布政治局常委名單後不久，有人發布“我不同意”這樣的簡短訊息，不過貼文在數分鐘內就遭刪除。與此同時，中國各地的共產黨組織紛紛上網發文，大力宣傳這場重要會議，並表達對習近平本人和黨大會成果的讚譽。

“環球時報”前總編、被視為北京當局傳聲筒的胡錫進，其微博貼文通常會吸引成千上萬條評論，並成為中國罕見、可看到多元觀點的網路平台。但上周末，在胡錫進的5篇20大相關貼文中，有3則的評論功能遭到關閉，而在其餘2則貼文中，只能看到少數評論。在公開的少數評論中，一名網友說：“恭喜祖國。”；另名網友則稱，“這都是為了中國人民的偉大復興。”胡錫進本人則拒絕評論。

與此同時，中國各地的共產黨組織紛紛上網發文，大力宣傳這場重要會議，並表達對習近平本人和黨大會成果的讚譽。國營媒體20大相關報導的標籤，盤踞了微博熱搜話題排行榜。

據中央社報道，在微博上2020年新冠的武漢眼科醫生李文亮的頁面也可以看見罕有的反對意見。有網友說：“冬天來了”、“這是一個荒謬的時代”，貼文隨即遭到刪除。

中共最新中央政治局常委名單上多為習家軍親信，引發投資人擔憂中國將以意識形態主導的政策為優先，寧可犧牲民間成長。多倫多道明證券（TD Securities）的策略師在一份客戶報告中指出，中國在未來幾個月內推出新的振興方案或改變防疫政策的機率，都微乎其微。 “儘管（20大）在政策面並無新消息宣布，但外界視為對振興措施較友善及改革派的政治局常委都下台，由習近平的盟友取代。這暗示‘共同富裕’將成為中國官方優先推動方向。”

在美國掛牌的中國企業股價24日盤前應聲大跌。中國電子商務巨擘阿里巴巴、京東和中國網路業巨擘百度的美國存託憑證（ADR），24日美股盤前交易跌幅介於11%至16%。安碩明晟中國ETF（iShares MSCI China ETF）重挫8.6%，追隨香港股市周一由科技和地產類股引領的顯著跌勢。

中國音樂串流公司騰訊音樂、電子商務平台拚多多和手機遊戲發行商嗶哩嗶哩的ADR，今天盤前股價都重挫10%至15%。

此外，中國教育培訓機構新東方和高途在線的ADR皆大跌約12%，中國電動車廠蔚來、小鵬和理想汽車在美國掛牌股價也重挫10%至13%。