習近平20大鞏固控制權 路透稱真正一尊

中共/20大

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中國周日結束了十年兩次的領導層改組，習近平獲得了第三個執政黨總書記的任期，新的政治局常委會擠滿了習近平的盟友。習近平打破先例的第三個任期確保了他作為自中華人民共和國創始人毛澤東以來中國最有權勢的領導人的地位。

據路透社今天報道說，新的七人政治局常委完全由習近平的忠實擁護者組成，其中包括有望在 3 月接替李克強成為總理的上海市委書記李強。習近平打破了自 1976 年毛澤東逝世以來的派系制衡傳統，一些分析師也曾預期或希望加入一名與習近平不結盟的象徵性成員被納入政治局常委會。

在習近平的領導班子里擠滿了追隨者與盟友，習近平並且修改了黨章，將習近平的權威和思想寫為“核心”，習近平可以完全自由地制定和實施政策，無論是好是壞。分析人士說，這意味着如果事與願違，習近平就更難推卸責任。因為新體制那裡聽不到替代的聲音，也沒有批評性的反饋。

該報道引述美國大學國際服務學院助理教授張揚表示，習近平的“專制可能會激起以美國為首的西方國家更強烈的國際阻力。所有這些情況都將使習近平的第三個和可能的第四個任期不像預期的那麼容易。

該報道說，習近平通過將同為67歲的李克強和汪洋排除在黨中央和常委之外，打破了“七上八下”的規定，即67歲或以下的人將再留五年。習近平還沒有解釋為何將政治局從 25 人縮減到 24 人——奇數意味着在接近投票時可能會出現決勝局。

據新加坡國立大學副教授 Alfred Wu 說：“隨着習近平實行‘一人政治’，不再需要決勝局，每個人都會按照習近平的意願投票。”

自從習近平掌權以來，一直沒有繼承人，習近平在周日昨天保持這種狀態。根據中國政治的規範，政治局常委新人中沒有一個年輕到足以在 2027 年接任並在此後連任兩屆，包括年齡最小的60歲的丁雪祥。但分析人士表示，沒有明確的繼任者表明習近平可能希望連任超過三個任期，這會增加他執政時間越長的政策風險和不可預測性。

路透社警告，沒有繼任者帶來了關鍵人物今年 69 歲的習近平的風險，並破壞了 1966-1976 年文革後為避免毛澤東無限期掌權鬥爭重演而制定的有序的領導層交接規範。