胡錦濤不情願被離席 或因惹習近平生氣？

中國/中共20大

中共前總書記胡錦濤昨天在20大閉幕會議上，疑似非自願被工作人員攙扶提前出場，吸引全球媒體目光，儘管官媒隨後表示80歲的胡錦濤是因為身體不適離場，仍引發諸多揣測。猜測也包含胡錦濤生病或惹習近平生氣。

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據中央社引述消息報道，生病或惹習生氣？胡錦濤20大閉幕離場原因引揣測。

據法新社整理的一些主要假說包括：

● 身體不適

中國官媒新華社的推特（Twitter）昨晚在英文官方帳號發文指出，新華網記者獲悉“胡錦濤堅持參加閉幕…儘管他最近一直花時間休養生息”。推文還寫道：“當他在閉幕會議期間身體不適時，工作人員為了他的健康狀況着想，陪他到會場旁邊的房間休息。現在他好多了。”

新加坡國立大學中國政治專家吳木鑾（Alfred Wu Muluan）告訴法新社，有關胡錦濤健康出問題的揣測已流傳多時。他說，“胡錦濤已明顯老化”，2012年交班給習近平時，似乎已“有一些像是巴金森氏症的癥狀”。吳木鑾指出，胡錦濤2015年另一次公開露面時，雙手“明顯顫抖”。

● 習近平展露政治權力

但其他專家表示，這個出人意料的動作，意在向黨內潛在反習連任人士，釋出強烈的政治訊號。

胡錦濤2003至2013年擔任領導人期間，被認為是對共黨內部不同政治派系容忍度增加、對世界擴大開放的一段時期。這種相對上的多元主義，在習近平掌權下的中國難以想像。

新加坡管理大學教授高樹超（Henry Gao）說，胡錦濤被無禮架離的場面“必須與習近平20大報告中嚴厲批評胡錦濤時代，放在一起解讀”，“鑒於共產黨代表大會是多麼小心編排，在所有黨代表與媒體面前讓這種事被看到，並非巧合”。

澳洲國立大學（Australian National University）中國事務專家司馬偉（William Sima）告訴法新社：“胡錦濤基本上是被拖離人民大會堂的，這種方式是在毫不含糊地表達，新時代不容任何與江澤民-胡錦濤時代有關聯的人。”

● 習近平不滿胡錦濤

另有專家認為，胡錦濤是在對習近平的政策決定表達異議後，被帶離會場。

香港中文大學兼任教授林和立（Willy Lam）說：“我猜，胡錦濤非常不滿中央委員會的組成。我想他應該是說了什麼惹惱習近平的事，可能是一些抗議字眼，這就是習近平叫維安人員架走他的原因。”

● 真相難見天日

中國共產黨一般不會公開內部醜事，批評者指出，就是因為這樣，胡錦濤離席才會引發這麼多猜測，因為黨的內部權鬥完全不透明。

香港浸會大學政治學教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）主張，胡錦濤被護送出場“不尋常但不重要”。

美國密西根大學（University of Michigan）中國政治專家高敏（Mary Gallagher）則表示：“想知道胡錦濤發生了什麼事，是不可能的。”高敏還說，“即使胡錦濤生病了，都很難相信前任中共總書記會被從台上帶走。這顯示習近平掌管全局，沒人挑戰他。”