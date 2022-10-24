胡錦濤抗議還是遭清洗？官方沉默

中共/20大/胡錦濤被離席

在一個事件被計畫細化、政治被秘密掩蓋的國家，前國家主席胡錦濤戲劇性地護送中共代表大會閉幕後退出，讓中國觀察人士的猜測變得過度。但面對猜測臆想，官方卻沉默。

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據路透社今天報道稱，胡錦濤戲劇性地在中國代表大會退出引發猜測，官方沉默。

按照傳統，上周六，79 歲的胡錦濤坐在他的繼任者習近平的左邊，後者正在爭取周日確認的第三個總書記任期。

在五年一度的全國代表大會上，習近平任命了一個完全由忠誠者組成的常務委員會，不包括胡錦濤曾經強大的共青團派系中最資深的三名成員，從而鞏固了習近平對權力的控制。

因此，時機和環境引發了人們對究竟發生了什麼以及原因的狂熱猜測：對於一個在一周前被扶上同一舞台時顯得不穩定的胡錦濤來說，這是一個“老年時刻”嗎？或者更險惡的東西：比如是胡錦濤的抗議？習近平的清洗？

許多評論員表示，這種象徵意義至少說明了在習近平日益專制下，中國集體領導傳統下東西，包括團派在消亡。

路透社說，事發照片和視頻顯示，胡錦濤伸手拿面前辦公桌上的一個紅色文件夾，被中國最高立法人大委員長栗戰書攔住，隨後胡錦濤被帶下人民大會堂主禮堂的舞台。

有一刻，栗戰書似乎試圖幫助他，但被另一位政治局常委王滬寧阻止。胡錦濤似乎很苦惱，拒絕被押離台。胡錦濤與習近平談了話，拍了拍他的青年團門生、即將離任的李克強總理的肩膀，然後他被帶走。

有人評論說：“事實上，我很震驚，20大整個人群都沒有對一個明顯在掙紮的老人表現出任何同情。”“我感覺不舒服”。

中國官方新華社周六晚在兩條英文推文中發表了唯一的評論，稱胡錦濤一直感到不適，這一解釋遭到了一些中國觀察人士的懷疑。

推特在中國被封鎖，國內媒體也未提及此事。

中國國家電視台周六晚間的新聞廣播包括胡錦濤在代表大會上的畫面，但那是在胡錦濤被架離開前。

路透社說，在周一的例行新聞發布會上，當被問及這一事件及其引起的全球關注時，中國外交部用新華社的推文作答。

中國國務院新聞辦公室沒有立即回應路透社的置評請求。

據路透社說，澳大利亞國立大學研究員本傑明·赫斯科維奇說：在習近平長達十年的任期內，向來不透明的中國政治變得更加隱秘。他說：“儘管對胡錦濤健康狀況不佳的世俗解釋看似合理，但中共對中國高級領導人和中國政治精英的隱秘態度讓其產生了更多糟糕的解釋。”在中國類似推特的微博上，一些社交媒體用戶通過評論胡錦濤的舊帖子來暗示這一事件。但到了周六晚上，幾乎所有帶有胡錦濤名字的微博評論區都不再可見。