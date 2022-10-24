20大甫落幕 特斯拉開打價格戰？

中國/20大/特斯拉

特斯拉（TSLA.O）已將其 Model 3 和 Model Y 汽車在中國的起步價下調了多達 9%，扭轉了整個行業在有跡象表明需求疲軟的情況下上漲的趨勢。中國是世界最大的汽車市場。觀察注意特斯拉帶動的價格下調是否能夠讓中國汽車市場在20大後力挺出現小“陽春”景象。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道說，特斯拉將中國幾款車的價格下調至多 9%，分析師警告這是“價格戰”。

周一在電動汽車 (EV) 巨頭中國網站上發布的降價信息是特斯拉 2022 年在中國的首次降價，此前特斯拉上個月開始向選擇特斯拉保險的買家提供有限的激勵措施。

特斯拉首席執行官埃隆馬斯克上周表示，中國和歐洲正在經歷“某種程度的市場疲軟”，特斯拉表示將無法實現今年的汽車交付目標，因此此次降價。馬斯克上周告訴分析師，本季度的需求強勁，並表示他預計特斯拉將“抵禦衰退”。

招商銀行國際（CMBI）表示，特斯拉的降價突顯了中國電動汽車製造商的競爭風險日益增加，預計到 2023 年，全行業的銷售將放緩。而CMBI 分析師石驥表示，“降價凸顯了可能有價格戰。”

周一公布的數據顯示，9 月份中國零售額增長 2.5%，低於預期的 3.3%，也低於 8 月份 5.4% 增長的一半。分析師警告稱，中國汽車庫存日益過剩，中國 9 月份汽車銷量增長放緩，而電動汽車銷量則以五個月來最慢的速度增長。

由於原材料成本上漲，這家美國汽車製造商和幾家中國競爭對手自去年以來已多次提價。但特斯拉也定期調整其在中國的汽車價格，包括降價，以反映政府補貼。特斯拉告訴路透社，它正在根據成本調整價格。該公司表示，儘管中國嚴格的零新冠疫情限制對經濟產生影響，但其上海超級工廠的產能利用率有所提高，而供應鏈仍保持穩定，從而降低了成本。

路透社引述招銀國際表示，繼特斯拉之後，預計其他汽車製造商將需要降低電動汽車和插電式混合動力汽車的價格。