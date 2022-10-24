20大閉幕式胡錦濤被架走 胡海峰狂捧習近平也沒用

中共/20大/胡錦濤被離席/胡海峰

在中國共產黨第20次全國代表大會閉幕會場上，前中國國家主席胡錦濤被架離場的景象獲外媒捕捉，影片瘋傳震撼全球，包含微博等中國社群網站，完全沒有任何胡錦濤被帶離場的相關貼文，中國官方也無任何正式的報導。僅由新華社官方推特帳號發文宣稱胡錦濤身體不適。此次二十大權力更替，以胡錦濤為代表的共青團勢力全數跌出中共領導層，形同全滅。台灣媒體今天報道稱，尷尬的是，胡錦濤的兒子胡海峰在參與二十大時受訪，還大力讚揚習近平一番。

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據新頭殼署名謝佩玲今天報道稱，中國團派團滅！胡錦濤被架走，兒子狂吹習近平也沒用。

該報道稱，胡海峰過去曾不斷向習近平“表忠”，去年接受訪問時更表示，“習近平科學思維方法，是馬克思主義思想方法和工作方法的有機統一，源於深邃的思考、強烈的擔當、深厚的情懷和豐富的實踐，其在浙江的探索與實踐全面形成了在省域層面對中國特色社會主義進行理論創新、實踐創新、制度創新的系統成果，是習近平總書記留給浙江的寶貴精神財富。”

新頭殼說，胡錦濤兒子胡海峰為現任中共浙江省麗水市市委書記，也是今年的20大代表，在二十大開幕時，他接受訪問被問到胡錦濤相關問題時，就已被問到父親的相關問題，但他選擇避而不談，僅稱“天氣很好”，在二十大過程中，還大力讚揚20大報告反映國家所需、民心所盼，自己深受鼓舞，備感振奮。