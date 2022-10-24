20大閉幕式：栗戰書為啥拿走了胡錦濤的機密文件夾？

中國/胡錦濤

中共二十大在習近平“大獲全勝”下落幕，閉幕典禮上前國家主席胡錦濤“被離場”的話題持續延燒，不少外媒爭相揣測原因。近日有西班牙媒體《ABC International》公布最新照片，當時記者拍下的畫面顯示，胡錦濤曾想翻開眼前的文件夾卻被阻止，隨後習近平找人過來，胡錦濤就被帶走，這段連續畫面又引發熱議。

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據自由時報今天引述新聞報道說，胡錦濤因這事“被離場”？ 中共20大神秘文件夾疑曝光！該報稱，對此旅美中國作家“方舟子”推斷，胡錦濤原本想翻閱的可能是中共中央委員候選名單。

該報說，中共官方雖宣稱胡錦濤是因身體不適離開二十大會場，但“被離場”的原因眾說紛紜，外界幾乎普遍認為背後原因不單純。原本外界大多依據《法新社》的影片剖析，之後《ABC International》記者迭茲（Pablo M. Díez）公開22日拍到的4張照片，時間序上略早於《法新社》的影片，網絡開始瘋傳，讓此事件討論熱度直線上升。

從迭茲拍到的4張照片中可以看到，胡錦濤原本伸手似乎想要翻開眼前的紅色文件夾，但被坐在左手邊的中國人大常委會委員長栗戰書制止，栗戰書甚至直接壓住胡錦濤的手，還拿走文件。這段過程被胡錦濤右手邊的習近平看在眼裡，立刻轉頭示意中央辦公廳副主任孔紹遜過來交代了幾句，當胡錦濤架走時，那份文件已經在栗戰書手上。最後出現一名隨扈站在胡錦濤後方，習近平下了指示，一度僵持之後，胡錦濤被架離現場。

據該報道，對此，香港作家、時事評論員馮睎干今天（24日）透過臉書表示，迭茲這一系列照片透露了胡錦濤被趕走的前因後果，原因明顯並非身體不適，而是胡錦濤一直想要從栗戰書手上取回自己的文件夾，“雖然這4張照仍留下未解疑團，例如紅色文件夾裡面究竟有什麼，導致栗戰書要阻止他捉摸或翻閱呢？如果胡錦濤不能翻看那文件夾，為什麼又要刻意擺在他面前？”

據馮睎干接著說，“不過（照片）也讓中共的‘身體不適論’顯然不攻自破，這組照片也解釋了法新社影片一些奇怪的細節。片中胡錦濤嘗試拿習近平的文件，被習近平制止，很多人因此認為胡錦濤是老糊塗了，甚至是老人癡呆，錯拿了習近平的文件。但看了ABC記者這幾張照片，便知道胡錦濤根本不是老人癡呆，只因為他自己的文件夾被栗戰書hold住，胡錦濤情急之下，才想奪走習近平的文件夾看個究竟。”

據馮睎干直言，“胡這下‘突襲’是否出乎習的意料之外，不得而知，但‘禁止胡錦濤翻看面前的文件夾’，則似乎是栗戰書早已收到的‘秘密命令’，在場眾官，相信不少已心中有數。儘管有些細節還不清楚，但隨着四張照片曝光，我們已越來越有理由相信，這是‘習家軍’精心設計的表演。”

該報道稱，至於紅色文件夾內容為何，中國旅美作家方舟子24日在推特上分享一張外媒拍到隨扈手上文件的特寫照，推斷“胡錦濤想翻看的文件夾里是中央委員候選人名單”，習近平想阻止胡錦濤對這份名單發表個人意見才命人架胡錦濤離場。