台媒稱20大閉幕式上胡錦濤可能急了：“怎麼跟我事先講的不一樣? ！”

中共/20大/胡錦濤被離席

中共二十大閉幕式上出現了令人驚詫的一幕：坐在中共總書記習近平旁邊的前總書記胡錦濤被工作人員強行帶離會場，引起高度關注。專家認為，在眾目睽睽下，中共大可不必讓國際媒體來拍這一幕，這是習近平刻意在“殺雞警猴”；另外，外界猜測，此次二十大團派被團滅，而胡錦濤似乎蒙在鼓裡，被演了一齣戲。國際媒體紛紛推測，這很可能是習近平故意在向西方發送訊息。

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據新頭殼newtalk署名陳嫺蓉今天引述消息報道，“怎麼事先跟我講得不一樣? ” 胡錦濤二十大被架走內幕多，那本“紅色文件夾”成關鍵。胡錦濤似乎想翻開眼前的紅色文件夾被阻止，隨後習近平找人過來，胡錦濤被帶走，其原因似乎是圍繞着這個紅色文件夾的搶奪。

畢竟在戒備森嚴的中共黨代會，發生前總書記在眾目睽睽下被強行帶離會場，引發國際上高度關注。

這場戲發生在記者進場後，國際高度關注。《紐約時報》對此稱，“就像中國政治中的許多其它事情一樣，真相可能永遠不會被揭露。但是，這一幕在記者被允許進入大廳後不久發生，其時間至少是有暗示性的。”

《BBC》 表示，共產黨的大會通常高度腳本化，這讓人們猜測胡錦濤離開的時機可能並非突發事件。他當天早些時候參加了閉門會議，然後在最後一段時間允許媒體進入。就在攝像機設置好之後，官員要胡錦濤離開。

《金融時報》則認為，前國家主席胡錦濤戲劇性地退出了二十大閉幕會議，擾亂了為慶祝習近平第三次執政而精心設計的程序。

該報道引述台灣國立政治大學教授李酉潭說 :“胡錦濤是上一屆的總書記又是團派人，所以習近平是借這個機會展示權威，他是殺猴警雞，不是殺雞儆猴。因為將胡錦濤架走，用這種方式來展示權威，尤其是在這種眾目睽睽之下，中共大可不必讓國際媒體來拍這一幕。”他說，“他們的會場開會並不是全部都公開，那既然讓大家來拍這一幕，代表他就是要讓國際知道，他的權威可以讓前任總書記被架走。”

在周一（24 日）的例行記者上，據《路透社》稱，當被問及這一事件及其引起的全球關注時，中國外交部都用《新華社》的推文作答。 鑒於胡錦濤離場掀起的輿論大波，《新華社》周六（22 日）在英文推特官方帳號解釋，記者獲悉，胡錦濤“會議期間身體不適，工作人員為了他的健康，陪他到會場旁的房間休息”、“現在好多了”。

據中山大學大陸研究所盧政鋒教授說 :“舊時代結束，新時代來臨！台灣與西方國家都認為，胡錦濤是被架離。這是專制、獨裁政權的威嚇。對內鎮壓同志，要求忠誠。對外傳達社會主義現代化強國更強硬。”

據該報分析 1：胡錦濤受騙了 李、汪似乎已知 表情木然。2：中共高層極度不團結，不穩定。