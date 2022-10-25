《富比世》稱抖音鎖定特定美國人行蹤

中國/美國抖音

美國《富比世》（Forbes）雜誌引述文件報導，TikTok母公司“字節跳動”（ByteDance）的中國團隊未經同意，就逕行展開以TikTok應用程式（APP）監控一些特定美國公民個人位置的計畫；執行該監控計畫的團隊隸屬字節跳動的內部審計和風險控制部門，由北京高層主管高宋曄（音譯）領導，他向字節跳動共同創辦人兼執行長梁汝波彙報。

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據自由時報署名楊芙宜今天引述消息報道，富比世透露，抖音TikTok從北京跨國監控，鎖定特定美國公民行蹤。

美國《富比世》（Forbes）雜誌引述內部資料文件指，TikTok母公司“字節跳動”的中國團隊未經同意，就展開以TikTok應用程式監控一些特定美國公民個人位置的計畫。

《富比世》說，該團隊雖主要對字節跳動現任和前任員工潛在不當行為進行調查，但資料顯示，字節跳動內部審計（Internal Audit）團隊在至少2個案例中，計畫收集有關一名美國公民行蹤的TikTok數據，而該公民與該公司從未有聘僱關係。

該刊物引述資料顯示，上述計畫是由位在北京的字節跳動一個團隊從美國用戶的設備中獲取實體位置數據。 消息說該計畫涉及未經同意，逕行取得一些美國用戶裝置的位置數據。

美國參議院情報委員會今年7月開始調查TikTok是否誤導了國會，隱瞞了今年稍早時候該公司中國員工訪問瀏覽美國數據的資訊。網絡新聞媒體BuzzFeed先前披露，美國用戶數據曾被中國字節跳動員工多次訪問。

抖音TikTok發言人莎娜漢（Maureen Shanahan）向《富比世》表示，TikTok根據用戶的IP地址收集大致的位置資訊，“除此之外，幫助向用戶顯示相關內容和廣告，遵守適用法律，並檢測和防止欺詐和不真實行為”。

不過，根據《富比世》查閱的資料顯示，字節跳動的內部審計團隊已經有計畫地使用這些位置資訊，來監視美國公民個人，而非用於目標廣告或任何其它目的。該刊說，為了保護消息來源，因此沒有披露資料中提到所計畫監控的性質和目的。

根據《富比世》，TikTok和字節跳動沒有回應《富比世》詢問是否其內部審計團隊已鎖定任何美國政府成員、權益運動人士、公眾人物或新聞記者行蹤展開監控。

美國拜登總統9月甫簽署行政命令，列舉了美國外來投資委員會（CFIUS）在評估外資所有權的公司時，應考慮到的具體國安風險，強調外國敵手取得美國人數據所帶來的風險，尤其關注外國公司可能使用數據“對個人或個人群體進行監視、追蹤、跟蹤和鎖定，對國家安全有潛在的負面影響。由美國財政部主導的跨部門機構CFIUS負責評估企業併購交易和投資的國安風險，正調查TikTok的中國所有權是否可能讓中國政府能夠取得美國TikTok用戶的個人資訊。

該報道稱，根據《富比世》查閱的內部資料顯示，包括TikTok執行長周受資在內的公司高層主管曾命令該團隊調查個別員工，即使在有些員工離開公司後，該團隊仍在對他們進行調查。根據字節跳動內部辦公管理軟件“Lark”的文件和記錄，內部審計團隊使用一個被員工內部稱為“綠色通道”的數據請求系統。這些文件和記錄顯示，中國有通過“綠色通道”對美國員工訊息的遞交請求，並已從中國調取了這些數據。