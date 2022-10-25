朔爾茨堅持中資入股漢堡港妥協方案

中德關係

據德國N-TV電視台和德國廣播電台報道，德國聯盟執政黨推出中遠入股漢堡港妥協方案後，對妥協方案的批評之聲立即高漲。它們來自聯盟執政的綠黨和自民黨以及在野黨聯盟黨。

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綠黨籍政治家，德國聯邦議會歐洲委員會主席霍夫萊特在德國電視一台上，公開反對紅綠黃聯盟達成的妥協。霍弗萊特說，即使份額較小，中國仍然是一個獨裁政權。自民黨副主席福格爾（Vogel）呼籲制定共同的歐洲港口戰略，以便主要港口不再相互競爭。聯盟黨議會黨團副主席施潘批評說，即便中遠只會收購少量股權，但這也還是會加大對中國的依賴。但社民黨籍總理朔爾茨堅持妥協方案。

儘管遭到反對，朔爾茨繼續堅持已經瘦身的中方入股妥協方案。一些部委認為，正確的方案是禁止中資入股漢堡港。但總理府會決定議程，並可強迫批評者接受這一“緊急解決方案”。該妥協方案將中遠公司原來打算收購的漢堡一個集裝箱碼頭35%的股份下調到24.9%。這意味着，中遠集團只是一個小股東，在形式上無法對管理層施加任何實質性影響。

媒體的反對之聲也在增加。據《柏林日報》報道，安全界對中國人入股漢堡港持保留態度。德國對外關係協會（DGAP）的中國問題專家蒂姆·呂利格（Tim Rühlig）告訴《柏林日報》：全球航運公司市場的集中以及其在自己的碼頭的首選處理意味着在發生危機時無法輕易取代依賴。德國政府可以輕易地沒收中遠。“但由於其他航運公司已經在使用其他碼頭，這主要會導致 Tollerort 碼頭的空置。”他還說：“隨着港口集中在自己的碼頭上，港口對航運公司的依賴程度普遍增加。”

《柏林日報》繼續報道說：對中資入股的擔憂主要是因為中國航運公司已經在歐洲多個港口擁有股權。中遠目前在至少十個歐洲港口擁有股份：鹿特丹、安特衛普、那不勒斯、馬賽等都在其內。另一家國有航運公司招商局在至少八個歐洲港口擁有權益。此外，還有青島港參股熱那亞港等。這些持股大部分是少數股權或只是碼頭業務。但中方在歐洲港口已經形成一個網絡，已經可以在歐洲的關鍵基礎設施中佔主導地位。

漢堡港有四個集裝箱碼頭，其中三個由 HHLA 運營。 中資希望入股的Tollerort 碼頭在面積上是最小的，但被認為是高效的，用來應接最新一代的大型集裝箱船。它也有自己的鐵路連接。據HHLA介紹，該碼頭長期以來一直被中遠船舶使用，是亞洲和歐洲之間最重要的海上貿易樞紐之一。中國是迄今為止漢堡港最重要貿易夥伴。 2021年，中國貿易占集裝箱吞吐量的近三分之一。